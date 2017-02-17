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Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Fácil de beber
260 ml
9 m+
menina
.
A válvula está incorporada no bico, assegurando que a montagem é rápida e simples.
O recipiente do copo com bico foi concebido para permitir um agarrar fácil para mãos pequenas.
4.5
de 5
36
Críticas
94%
recomendam este produto
Kole
17/02/2017
United Kingdom
Parte da promoção
Great for bottle to cup weaning.
This was a great transition cup for anyone struggling to get baby from normal bottle to a cup.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF553/13 Spout Cup
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Lee1060
13/02/2017
United Kingdom
Parte da promoção
Excellent features, great value, great design.
Perfect for my child, she loves it must be the nice colours and the fact they fit perfectly into her hand. Had to go and buy two more for the trips to the grandparents. Can't fault it.
Sim, recomendo este produto
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sonian89
13/02/2017
United Kingdom
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Excellent features, great value, great design.
Perfect for my child, she loves it must be the nice colours and the fact they fit perfectly into her hand. Had to go and buy two more for the trips to the grandparents. Can't fault it.
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Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.