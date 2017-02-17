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  • Fácil de beber
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Philips AventCopo com bico

SCF553/03

4.5
| (36) Críticas | 94% recomendam este produto
Fácil de beber
Este copo com bico Philips Avent é excelente para crianças e pais. O bico de silicone macio faz com que beber seja mais fácil e o facto de haver menos peças garante uma limpeza fácil do copo
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by moms worldwide1

Copo com bico macio para beber facilmente

Fácil de beber

  • Fácil de beber

  • 260 ml

  • 9 m+

  • menina

Todas as peças são laváveis na máquina de lavar loiça para uma maior comodidade

Todas as peças são laváveis na máquina de lavar loiça para uma maior comodidade

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Bico em silicone de uma só peça para uma montagem simples

A válvula está incorporada no bico, assegurando que a montagem é rápida e simples.

Forma que facilita um agarrar firme

O recipiente do copo com bico foi concebido para permitir um agarrar fácil para mãos pequenas.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.5

de 5

36

Críticas

94%

recomendam este produto

17/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great for bottle to cup weaning.

This was a great transition cup for anyone struggling to get baby from normal bottle to a cup.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF553/13 Spout Cup

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF553/13 Spout Cup

13/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent features, great value, great design.

Perfect for my child, she loves it must be the nice colours and the fact they fit perfectly into her hand. Had to go and buy two more for the trips to the grandparents. Can't fault it.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF553/13 Spout Cup

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13/02/2017

United Kingdom

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Excellent features, great value, great design.

Perfect for my child, she loves it must be the nice colours and the fact they fit perfectly into her hand. Had to go and buy two more for the trips to the grandparents. Can't fault it.

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 