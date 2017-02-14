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Descontinuado
Higiene em viagem
Aprender a beber é simples com a gama de copos para criança da Philips Avent. A tampa articulada mantém o bico sempre limpo, mesmo em viagem. Fácil de utilizar e bloqueia o derrame de liquido, mesmo que o copo seja agitado ou atirado ao ar.
260ml x2
Bico rígido para 12m+
Com pegas
A válvula patenteada controla o fluxo para evitar derrames, mesmo quando segura o copo ao contrário ou o deixa deitado.
Um bico resistente às dentadas para as crianças beberem pelo copo com confiança, ideal para crianças com os primeiros dentes
As pegas têm contornos especiais para as mãos pequenas agarrarem confortavelmente. As pegas são fáceis de colocar e remover para que os copos possam ser utilizados com e sem pegas
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
äippä
14/02/2017
Suomi
paras nokkamuki
Täydet pisteet tälle. Suosikki muki äidille (ei sotke) ja lapselle (helppo juoda ja pitää kiinni kahvoilla tai ilman).
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF602/01 Pikkulasten mukit
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Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.