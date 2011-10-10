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Descontinuado
Higiene em viagem
Este copo de fluxo mais rápido da Philips Avent é ideal para crianças activas. Apresenta uma estanqueidade extraordinária, evitando os derrames quer o copo seja agitado ou atirado ao ar e é fácil beber por este. O copo tem uma tampa articulada e um clipe prático lateral para o fixar ao cinto ou ao carrinho.
340 ml
Bico sport 18m+
A válvula patenteada controla o fluxo para evitar derrames, mesmo quando segura o copo ao contrário ou o deixa deitado.
O bico foi concebido de forma a ser resistente às dentadas e permitir um fluxo mais rápido e o copo possui uma maior capacidade para crianças mais activas
A tampa articulada assegura a higiene, mantendo o bico limpo em casa e em viagem.
4.5
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Marcello
10/10/2011
Nederland
gebruiksvriendelijk
gebruiksvriendelijk, fles is iets aan de grote kant maar toch goed vast te houden
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF604/11 Beker voor peuters
Sim, recomendo este produto
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mona1110
10/05/2012
Deutschland
Dieses produkt ist top !!!!!!!!
Dieses produkt ist top was mich aber leider stört ist wenn ich zum beispiel wasser nach einem tag vergesse auszuschütten ist in der Flasche ganz kömischer schleim im inneren der Flasche. Was bestimmt nicht sehr gut für kinder ist. Habe ca. 8 Flaschen und bei fast allen ist es gleich. Schade!!!!!!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF604/11 Toddler Cup
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF604/11 Toddler Cup
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.