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Descontinuado

Philips AventCopo para criança

SCF604/11

4.5

| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

Higiene em viagem

Este copo de fluxo mais rápido da Philips Avent é ideal para crianças activas. Apresenta uma estanqueidade extraordinária, evitando os derrames quer o copo seja agitado ou atirado ao ar e é fácil beber por este. O copo tem uma tampa articulada e um clipe prático lateral para o fixar ao cinto ou ao carrinho.

Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Anti-gota, fluxo mais rápido

Higiene em viagem

  • 340 ml

  • Bico sport 18m+

Bico anti-gota com válvula patenteada

Bico anti-gota com válvula patenteada

A válvula patenteada controla o fluxo para evitar derrames, mesmo quando segura o copo ao contrário ou o deixa deitado.

Fluxo mais rápido e bico resistente às dentadas

Fluxo mais rápido e bico resistente às dentadas

O bico foi concebido de forma a ser resistente às dentadas e permitir um fluxo mais rápido e o copo possui uma maior capacidade para crianças mais activas

A tampa mantém o bico limpo

A tampa mantém o bico limpo

A tampa articulada assegura a higiene, mantendo o bico limpo em casa e em viagem.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.5

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

10/10/2011

Nederland

Nederland

gebruiksvriendelijk

gebruiksvriendelijk, fles is iets aan de grote kant maar toch goed vast te houden

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF604/11 Beker voor peuters

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF604/11 Beker voor peuters

10/05/2012

Deutschland

Deutschland

Dieses produkt ist top !!!!!!!!

Dieses produkt ist top was mich aber leider stört ist wenn ich zum beispiel wasser nach einem tag vergesse auszuschütten ist in der Flasche ganz kömischer schleim im inneren der Flasche. Was bestimmt nicht sehr gut für kinder ist. Habe ca. 8 Flaschen und bei fast allen ist es gleich. Schade!!!!!!

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Esta avaliação foi feita para SCF604/11 Toddler Cup

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF604/11 Toddler Cup

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 