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Descontinuado
1 biberão
120 ml
Tetina de fluxo para recém-nascido
0 m+
O biberão em vidro Natural é resistente ao calor e a choques térmicos. Portanto, este pode ser armazenado no frigorífico, aquecido e esterilizado com segurança.
Vidro borossilicato da melhor qualidade totalmente reciclável para assegurar o melhor grau de pureza.
A tetina larga com o formato do peito permite um agarrar natural semelhante ao peito, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.
4.2
de 5
26
Críticas
92%
recomendam este produto
Mamita10
20/11/2016
España
Higiénico y seguro
Me gusta que sea de vidrio por el tema del posible desprendimiento de particulas del plástico al calentarlo. Al ser pequeño es fácil de transportar pero no se puede aprovechar para cuando la toma aumenta con el crecimiento del bebé.
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Esta avaliação foi feita para SCF671/17 Natural glass baby bottle
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Ani10
14/11/2016
España
Me encanta.
Tamaño adecuado para la cantidad de leche que toma mi bebé, la tetina es anticólicos y se adapta perfectamente a la boca de mi bebé.
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Ita90
09/11/2016
España
Materiales geniales y para mi el mejor de todos .
La calidad de materiales me ha sorprendido con el enganche muy natural , que a mi bebe le gusta e intercalo el pecho con el biberón . La calidad de los materiales , el cristal de resistencia microondas es más que genial , siendo muy fácil su limpieza , el tamaño de 120 ml es perfecto . Es muy manejable siendo fácil y muy rápido su uso , me ha encantado pienso comprarlo siempre ya que el material de cristal y sus diseño me ha encantado y es lo que busco.
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0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011