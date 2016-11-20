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  • Fácil de combinar com a amamentação
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Descontinuado

Philips AventBiberão em vidro Natural

SCF671/17

4.2
| (26) Críticas | 92% recomendam este produto
Fácil de combinar com a amamentação
O nosso novo biberão de vidro Natural ajuda a tornar a alimentação a biberão mais natural para si e para o bebé. A tetina tem um design confortável em pétala para um agarrar natural semelhante ao peito, facilitando a combinação de amamentação e alimentação a biberão para o bebé.
Ver todos os benefícios

Agarrar natural da tetina

Fácil de combinar com a amamentação

  • 1 biberão

  • 120 ml

  • Tetina de fluxo para recém-nascido

  • 0 m+

Resistente ao calor

Resistente ao calor

O biberão em vidro Natural é resistente ao calor e a choques térmicos. Portanto, este pode ser armazenado no frigorífico, aquecido e esterilizado com segurança.

Vidro de classe farmacêutica

Vidro borossilicato da melhor qualidade totalmente reciclável para assegurar o melhor grau de pureza.

Agarrar natural graças à tetina larga com o formato do peito

Agarrar natural graças à tetina larga com o formato do peito

A tetina larga com o formato do peito permite um agarrar natural semelhante ao peito, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

26

Críticas

92%

recomendam este produto

20/11/2016

España

España

Higiénico y seguro

Me gusta que sea de vidrio por el tema del posible desprendimiento de particulas del plástico al calentarlo. Al ser pequeño es fácil de transportar pero no se puede aprovechar para cuando la toma aumenta con el crecimiento del bebé.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF671/17 Natural glass baby bottle

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14/11/2016

España

España

Me encanta.

Tamaño adecuado para la cantidad de leche que toma mi bebé, la tetina es anticólicos y se adapta perfectamente a la boca de mi bebé.

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09/11/2016

España

España

Materiales geniales y para mi el mejor de todos .

La calidad de materiales me ha sorprendido con el enganche muy natural , que a mi bebe le gusta e intercalo el pecho con el biberón . La calidad de los materiales , el cristal de resistencia microondas es más que genial , siendo muy fácil su limpieza , el tamaño de 120 ml es perfecto . Es muy manejable siendo fácil y muy rápido su uso , me ha encantado pienso comprarlo siempre ya que el material de cristal y sus diseño me ha encantado y es lo que busco.

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