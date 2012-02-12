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Descontinuado
Maior comodidade para refeições em viagem
O conjunto de alimentação de viagem Philips AVENT inclui um prato grande seccionado, dois recipientes pequenos amovíveis, uma colher integrada e uma base de sucção para evitar derrames. É o companheiro de viagem perfeito para todas as mães em passeio.
Conjunto de viagem
O conjunto de alimentação de viagem Philips AVENT inclui um prato grande seccionado com tampa e dois pratos individuais amovíveis com tampa que são perfeitos para lanches ou quantidades pequenas de alimentos
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Tiache93
12/02/2012
France
parfait pour le transport.
Très pratique très ludique et pas trop enombrante. La ventouse est le détail qui fait la différence.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF724/00 Avent travel feeding set 6m+
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