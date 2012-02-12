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Descontinuado

Philips AventConjunto de alimentação de viagem 6 m+ da AVENT

SCF724/00

5

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Maior comodidade para refeições em viagem

O conjunto de alimentação de viagem Philips AVENT inclui um prato grande seccionado, dois recipientes pequenos amovíveis, uma colher integrada e uma base de sucção para evitar derrames. É o companheiro de viagem perfeito para todas as mães em passeio.

Ver todos os benefícios

Optimizado para alimentação em viagem

Maior comodidade para refeições em viagem

  • Conjunto de viagem

Conjunto de alimentação de viagem

O conjunto de alimentação de viagem Philips AVENT inclui um prato grande seccionado com tampa e dois pratos individuais amovíveis com tampa que são perfeitos para lanches ou quantidades pequenas de alimentos

Tampas seguras que evitam derrames e mantêm o recipiente higiénico

Tampas seguras que evitam derrames e mantêm o recipiente higiénico

Inclui colher para bebé integrada e base de sucção

Especificações técnicas

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Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

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1

12/02/2012

France

France

parfait pour le transport.

Très pratique très ludique et pas trop enombrante. La ventouse est le détail qui fait la différence.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF724/00 Avent travel feeding set 6m+

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Esta avaliação foi feita para SCF724/00 Avent travel feeding set 6m+

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