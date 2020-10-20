Pague com MB WAY
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Philips Avent Conjunto de alimentação de viagem 6 m+ da AVENT
Descontinuado
Assistência
SCF724/00
Ir para loja
Iniciar sessão ou criar uma conta
Tem acesso imediato a manuais, apoio personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e simples.
Manual do proprietário
Todas (2)
É seguro utilizar peças de produtos Philips Avent descoloradas?
O produto é lavável na máquina de lavar loiça?