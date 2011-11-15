Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
SCF880/01
Etapa 1
Mordedor para os dentes da frente
Este mordedor tem texturas diferentes para fornecer vários níveis de pressão para acalmar a dor dos primeiros dentes do seu bebé.
Sem BPA – de acordo com a Directiva 2011/8/UE.
3.7
de 5
3
Críticas
jopke
15/11/2011
United Kingdom
Best teether on the market
It is the best teether I have found on the market and have recommended it to all of my friends who have now purchased the same product on your website. They also agree that this teether is amazing and the best thing they have invested in for their little ones!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF880/01 Teether Classic Range
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF880/01 Teether Classic Range
monalisa
15/01/2012
France
super produit, très résistant
commandé sur le site, livraison express, et le produit convient bien à mon petit bout de chou qui commence ses dents
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF880/01 Anneau de dentition Classic
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF880/01 Anneau de dentition Classic
tomy1989
15/05/2012
España
Poco atractivo para bebes
Compre este producto cuando mi bebe tenia un par de semanas de vida como regalo, lamentablemente ahora que le comenzaron a salir sus dientes siento que es realmente innecesario. Lo mas terrible es que conversando con varios padres todos concluimos que definitivamente los bebes prefieren los chupetes de hule amarillo. Si los clásicos chupetes de goma amarilla.
Esta avaliação foi feita para SCF880/01 Línea de mordillos Classic
Esta avaliação foi feita para SCF880/01 Línea de mordillos Classic
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.