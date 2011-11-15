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  • Adapta-se à boca e às mãos dos bebés
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Descontinuado

AventGama de mordedores Classic

SCF880/01

3.7
| (3) Críticas
Adapta-se à boca e às mãos dos bebés
Os mordedores da gama Classic sem BPA SCF880/01 da Philips Avent massajam as gengivas doridas do seu bebé ao longo das diferentes fases da dentição. Os designs coloridos e divertidos adaptam-se perfeitamente às mãos e boca do seu bebé para ajudar a acalmar a dor dos primeiros dentes.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mães de todo o mundo1

Mordedor que ajuda a aliviar a dor dos primeiros dentes

Adapta-se à boca e às mãos dos bebés

  • Etapa 1

  • Mordedor para os dentes da frente

Com texturas para o seu bebé morder quando os dentes da frente começam a romper

Com texturas para o seu bebé morder quando os dentes da frente começam a romper

Este mordedor tem texturas diferentes para fornecer vários níveis de pressão para acalmar a dor dos primeiros dentes do seu bebé.

Os mordedores da Philips Avent não contêm BPA e ftalatos

Os mordedores da Philips Avent não contêm BPA e ftalatos

Sem BPA – de acordo com a Directiva 2011/8/UE.

Pode ser esterilizado num esterilizador da Philips Avent

Pode ser esterilizado num esterilizador da Philips Avent

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.7

de 5

3

Críticas

4
3
2

15/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Best teether on the market

It is the best teether I have found on the market and have recommended it to all of my friends who have now purchased the same product on your website. They also agree that this teether is amazing and the best thing they have invested in for their little ones!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF880/01 Teether Classic Range

Sim, recomendo este produto

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15/01/2012

France

France

super produit, très résistant

commandé sur le site, livraison express, et le produit convient bien à mon petit bout de chou qui commence ses dents

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF880/01 Anneau de dentition Classic

Sim, recomendo este produto

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15/05/2012

España

España

Poco atractivo para bebes

Compre este producto cuando mi bebe tenia un par de semanas de vida como regalo, lamentablemente ahora que le comenzaron a salir sus dientes siento que es realmente innecesario. Lo mas terrible es que conversando con varios padres todos concluimos que definitivamente los bebes prefieren los chupetes de hule amarillo. Si los clásicos chupetes de goma amarilla.

Esta avaliação foi feita para SCF880/01 Línea de mordillos Classic

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 