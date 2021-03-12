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Descontinuado

2000 seriesAuriculares sem fios True

SHB2515BK/10

3.7

| (24) Críticas

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto

Música após música

Sinta-se livre. Estes auriculares sem fios True proporcionam umas colossais 110 horas de tempo de reprodução graças ao estojo de carregamento portátil. Desfrute de uma excelente qualidade de som, música após música, e de acesso direto ao assistente virtual do seu telemóvel. Perfeitos para longas viagens.

Ver todos os benefícios

Música após música

  • Diafragmas de 6 mm/posterior fechada

  • Bluetooth®

  • Preto

Diafragmas acústicos em neodímio de 6 mm. Ótimo som, graves potentes

Os diafragmas acústicos em neodímio de 6 mm proporcionam-lhe um ótimo som e graves potentes. O tubo acústico oval maximiza o isolamento de ruído passivo. O modo mono permite-lhe deixar um ouvido livre quando pretender manter-se atento ao mundo à sua volta.

Modo mono para quando pretender deixar um ouvido livre

Emparelhamento inteligente. Encontre automaticamente o seu dispositivo Bluetooth

Os auriculares estão prontos para emparelhar assim que os retira do estojo. Após o emparelhamento, os auriculares memorizam o último dispositivo com o qual foram emparelhados.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.7

de 5

24

Críticas

12/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

Truly Good Bluetooth Earbuds.

Very valuable purchase for me. great sound quality and playtime.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2515WT In-ear true wireless headphones

Data de utilização 2021-02-12

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2515WT In-ear true wireless headphones

Data de utilização 2021-02-12

05/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant little headphones!

I’ve had wireless headphones before but they’ve never fit me well or had a charge last long. I wanted some headphones I could wear in bed as I am into meditation and music to help me sleep. These are super comfy, they sometimes fall out my ears but that’s to be expected tossing and turning! They sound great too. The case is sturdy and charge lasts ages. For the price these are incredible. The only thing I’d change is having an L and R on the corresponding headphone as it gets a little confusing at first!

Pontos positivos

Sound quality, comfort, battery life

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2515BK In-ear true wireless headphones

Data de utilização 2018-12-04

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2515BK In-ear true wireless headphones

Data de utilização 2018-12-04

20/02/2021

France

France

Pour une utilisation douce

Bonjour. Après une première expérience d'intras non satisfaisante, je me suis tourné vers ce produit qui me satisfait entièrement et qui fonctionne impeccablement et du premier coup. Je recommande ces intras.

Pontos positivos

appairage immédiat à n'importe quelle source musicale des deux intras

Pontos negativos

Pas trouvé pour l'instant

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2515WT Écouteurs-boutons véritablement sans fil

Data de utilização 2021-01-20

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2515WT Écouteurs-boutons véritablement sans fil

Data de utilização 2021-01-20

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