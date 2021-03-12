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Descontinuado
SHB2515WT/10
Música após música
Sinta-se livre. Estes auriculares sem fios True proporcionam umas colossais 100 horas de tempo de reprodução graças ao estojo de carregamento portátil. Desfrute de uma excelente qualidade de som, música após música, e de acesso direto ao assistente virtual do seu telemóvel. Perfeitos para longas viagens.
Diafragmas de 6 mm/posterior fechada
Bluetooth®
Preto
Acabaram-se os ecos irritantes enquanto está a falar ao telefone. Com a nossa eliminação de eco acústico, consegue sempre uma ligação nítida e sem interferências.
3.7
de 5
24
Críticas
Shib21
12/03/2021
United Kingdom
Truly Good Bluetooth Earbuds.
Very valuable purchase for me. great sound quality and playtime.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2515WT In-ear true wireless headphones
Data de utilização 2021-02-12
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2515WT In-ear true wireless headphones
Data de utilização 2021-02-12
Jade173
05/01/2020
United Kingdom
Brilliant little headphones!
I’ve had wireless headphones before but they’ve never fit me well or had a charge last long. I wanted some headphones I could wear in bed as I am into meditation and music to help me sleep. These are super comfy, they sometimes fall out my ears but that’s to be expected tossing and turning! They sound great too. The case is sturdy and charge lasts ages. For the price these are incredible. The only thing I’d change is having an L and R on the corresponding headphone as it gets a little confusing at first!
Pontos positivos
Sound quality, comfort, battery life
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2515BK In-ear true wireless headphones
Data de utilização 2018-12-04
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2515BK In-ear true wireless headphones
Data de utilização 2018-12-04
voltigeur
20/02/2021
France
Pour une utilisation douce
Bonjour. Après une première expérience d'intras non satisfaisante, je me suis tourné vers ce produit qui me satisfait entièrement et qui fonctionne impeccablement et du premier coup. Je recommande ces intras.
Pontos positivos
appairage immédiat à n'importe quelle source musicale des deux intras
Pontos negativos
Pas trouvé pour l'instant
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2515WT Écouteurs-boutons véritablement sans fil
Data de utilização 2021-01-20
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2515WT Écouteurs-boutons véritablement sans fil
Data de utilização 2021-01-20