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Descontinuado

Auscultadores com auriculares

SHE3010WT/00

5
| (4) Críticas | 100% recomendam este produto

Disponível em

Azul
Azul
Branco
Branco
Preto
Preto
Vermelho
Vermelho
Graves extra
Os auscultadores SHE3010 da Philips com auriculares de estrutura macia oferecem uma adaptação suave e confortável. Disponíveis em cores vibrantes e apelativas para combinar com o seu estilo.
Ver todos os benefícios

Estrutura macia para adaptação confortável

Graves extra

  • Diafragmas de 14,8 mm/posterior aberta

  • Auricular

Design Flexi-Grip para durabilidade

Uma peça macia e flexível protege a ligação do cabo contra danos que poderiam ocorrer devido a uma utilização constante.

Os ímanes em neodímio melhoram o desempenho dos graves e a sensibilidade

O neodímio é o melhor material para criar um campo magnético forte e maior sensibilidade numa bobina de voz, melhor resposta dos graves e melhor qualidade geral do som.

A estrutura macia assegura uma adaptação confortável

A estrutura dos auscultadores transparentes em borracha adapta-se ao formato do ouvido para uma audição confortável.

Especificações técnicas

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Críticas

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5.0

de 5

4

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

03/04/2025

Deutschland

Deutschland

Beste kopfhörer aller Zeiten!

Dies sind die besten kopfhörer ALLER ZEITEN! Ich nutze nur noch diese seit über 10 Jahren. Bitte wieder verkaufen auch in mehr Farben wie bspw. Rosa. Der Klang ist hervorragend! Und das aller wichtigste,...die Form. Alle anderen sind mir ständig aus den Ohren gefallen. Und ich hab so ziemlich jede Form durchprobiert. NUR diese passen perfekt in mein Ohr. Ohne zu drücken und das nach stunden, ohne rauszufallen, ohne irgendwie zu stören. Sie sind einfach rundum perfekt! Ich hab eine große Bitte an philips.... bitte macht von dieser form auch kabellose kopfhörer. BITTE! Alle anderen fallen eben raus, diese nicht. 😭🩷 Gibt bestimmt noch viele andere da draußen, mit kleinen Ohren....

Pontos positivos

Passt ins Ohr. Fallen nicht raus. Drücken nicht, auch nach mehreren Stunden nicht.

Pontos negativos

Keine

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Esta avaliação foi feita para SHE3010WT Earbuds

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21/10/2019

Nederland

Nederland

Beste oordopjes die ik ooit heb gehad!!

Beste oordopjes die ooit heb gehad. Zitten fijn in je oor, vallen er niet uit (tijdens het sporten) door rubbertje, geluid is supergoed en het wat ik fijn vind is dat ze plat zijn. Ik ben dan ook zwaar teleurgesteld dat ze nergens meer te krijgen zijn. Had ik dit geweten dan had ik een voorraad aangelegd. Oordopjes die ik nu gebruik (ander merk) storen tijdens het muziek luisteren en zijn stukken minder fijn dan deze Philips oordopjes. Hoop dat ze nog weer terug komen, maar ik betwijfel het :(

Pontos positivos

geluid is goed, blijven goed zitten in je oor ook tijdens het sporten, plat, prijs-kwaliteit is goed, Links en Rechts oordop

Pontos negativos

Niet meer verkrijgbaar :(

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Esta avaliação foi feita para SHE3010BK Hoofdtelefoon met oordopjes

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03/03/2019

Deutschland

Deutschland

Vergleichbares wird noch gesucht

Ich benutze diese Kopfhörer seit 2016 und bin seitdem sehr zufrieden. Für den Preis sind sie über durchschnittlich gut. Der extra Bass ist angenehm (nicht zu viel) und die Kopfhörer bringen auch kein Rauschen bei einer künstlichen Erhöhung der Lautstärke. Für mich war auch sehr wichtig, dass es keine Kopfhörer sind die sich "festsaugen", ich persönlich bekomme immer Kopfschmerzen davon. Seit diese nicht mehr hergestellt werden, suche ich vergeblich einen Ersatz. Woraus sich auch der einzige Nachteil ableiten lässt: sie sind anfällig für Kabelbruch. Ich brauche nach maximal 1 1/2 Jahren ein neues Paar.

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