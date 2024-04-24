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SHL5005WT/00
Por amor à música
Estes auscultadores foram concebidos para desfrutar da sua música em qualquer lugar. As proteções suaves permitem-lhe ouvir continuamente as suas faixas favoritas. A ótima qualidade de som proporciona-lhe uma nova experiência de audição.
Diafragmas de 32 mm/posterior fechada
On-ear
Proteções suaves para os ouvidos
Totalmente dobrável
Auscultadores dobram totalmente para arrumação e transporte fáceis
Os altifalantes com 32 mm de diâmetro fornecem um ótimo som com graves profundos
O microfone incorporado permite-lhe alternar facilmente entre a audição de música e a receção de chamadas para se manter sempre ligado às coisas mais importantes.
3.0
de 5
2
Críticas
Fiortz
24/04/2024
Italia
Ottimo prodotto.
Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHL5005 Cuffie con microfono
Data de utilização 2024-03-24
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHL5005 Cuffie con microfono
Data de utilização 2024-03-24
muziekgenieter
26/11/2017
België
onvoldoende geluid
ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben
Esta avaliação foi feita para SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon
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