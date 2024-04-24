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Auscultadores com microfone

SHL5005WT/00

3

| (2) Críticas

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto

Por amor à música

Estes auscultadores foram concebidos para desfrutar da sua música em qualquer lugar. As proteções suaves permitem-lhe ouvir continuamente as suas faixas favoritas. A ótima qualidade de som proporciona-lhe uma nova experiência de audição.

Ver todos os benefícios

Onde quer que vá!

Por amor à música

  • Diafragmas de 32 mm/posterior fechada

  • On-ear

  • Proteções suaves para os ouvidos

  • Totalmente dobrável

Auscultadores dobram totalmente para arrumação e transporte fáceis

Auscultadores dobram totalmente para arrumação e transporte fáceis

Os altifalantes com 32 mm de diâmetro fornecem um ótimo som com graves profundos

Os altifalantes com 32 mm de diâmetro fornecem um ótimo som com graves profundos

O microfone incorporado alterna entre música e chamadas

O microfone incorporado permite-lhe alternar facilmente entre a audição de música e a receção de chamadas para se manter sempre ligado às coisas mais importantes.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.0

de 5

2

Críticas

4
3
2

24/04/2024

Italia

Italia

Ottimo prodotto.

Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHL5005 Cuffie con microfono

Data de utilização 2024-03-24

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHL5005 Cuffie con microfono

Data de utilização 2024-03-24

26/11/2017

België

België

onvoldoende geluid

ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben

Esta avaliação foi feita para SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon

Esta avaliação foi feita para SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon

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