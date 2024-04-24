Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
SHL5005/00
Diafragmas de 32 mm/posterior fechada
On-ear
Proteções suaves para os ouvidos
Totalmente dobrável
Proteções suaves para ouvidos em couro para poder ouvir continuamente as suas faixas favoritas.
O material leve utilizado na fita para a cabeça
Auscultadores dobram totalmente para arrumação e transporte fáceis
3.0
de 5
2
Críticas
Fiortz
24/04/2024
Italia
Ottimo prodotto.
Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHL5005 Cuffie con microfono
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHL5005 Cuffie con microfono
muziekgenieter
26/11/2017
België
onvoldoende geluid
ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben
Esta avaliação foi feita para SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon
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