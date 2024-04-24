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Descontinuado

Auscultadores com microfone

SHL5005/00

3
| (2) Críticas
Por amor à música
Estes auscultadores foram concebidos para desfrutar da sua música em qualquer lugar. As proteções suaves permitem-lhe ouvir continuamente as suas faixas favoritas. A ótima qualidade de som proporciona-lhe uma nova experiência de audição.
Ver todos os benefícios

Onde quer que vá!

Por amor à música

  • Diafragmas de 32 mm/posterior fechada

  • On-ear

  • Proteções suaves para os ouvidos

  • Totalmente dobrável

Proteções suaves para os ouvidos para audição contínua

Proteções suaves para ouvidos em couro para poder ouvir continuamente as suas faixas favoritas.

A fita leve para a cabeça assegura o conforto e aumenta a durabilidade

O material leve utilizado na fita para a cabeça

Auscultadores dobram totalmente para arrumação e transporte fáceis

Auscultadores dobram totalmente para arrumação e transporte fáceis

Especificações técnicas

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Críticas

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3.0

de 5

2

Críticas

4
3
2

24/04/2024

Italia

Italia

Ottimo prodotto.

Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHL5005 Cuffie con microfono

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHL5005 Cuffie con microfono

26/11/2017

België

België

onvoldoende geluid

ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben

Esta avaliação foi feita para SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon

Esta avaliação foi feita para SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon

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