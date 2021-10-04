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Descontinuado

Auscultadores desportivos com microfone

SHQ1405BL/00

2.7

| (3) Críticas

SUPERE OS SEUS LIMITES

Os auscultadores desportivos Actionfit RunWild da Philips motivam-no a superar o seu recorde pessoal. Extremamente leves e à prova de água, com uma adaptação personalizável. E os diafragmas de alta potência fornecem graves profundos para manter o seu corpo em movimento.

Ver todos os benefícios

Auriculares desportivos de adaptação personalizada

SUPERE OS SEUS LIMITES

  • Perfeitos para uso no exterior

  • Resistentes a transpiração/água

  • Auricular

Design acústico aberto permite-lhe estar atento ao ambiente circundante

Design acústico aberto permite-lhe estar atento ao ambiente circundante

Estes auscultadores ActionFit não bloqueiam o som exterior, para poder estar atento ao ambiente circundante e manter-se seguro, especialmente quando pratica desporto ao ar livre. Uma plataforma acústica aberta proporciona qualidade de som sem esconder o mundo à sua volta.

Personalize a colocação com gancho para as orelhas, abas ou auriculares

Personalize a colocação com gancho para as orelhas, abas ou auriculares

Personalize a colocação. Escolha entre gancho para as orelhas, abas ou auriculares para manter os auscultadores firmes nas suas orelhas, permitindo-lhe continuar em movimento.

A acústica aberta permite a entrada do som para uma melhor percepção e segurança

A acústica aberta permite a entrada do som para uma melhor percepção e segurança

Desfrute de som de qualidade que não bloqueia o mundo à sua volta. O design acústico aberto permite a entrada do som ambiente, para poder manter-se atento ao ambiente circundante e estar mais seguro enquanto pratica desporto ao ar livre.

Especificações técnicas

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Críticas

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2.7

de 5

3

Críticas

5
2

04/10/2021

Italia

Italia

all'altezza delle aspettaive ma durate poco

Queste cuffie sono veramente fantastiche per un utilizzo sportivo. Il suono è pulito e piacevole, i bassi sono molto profondi ed i diversi tipi di gommini inclusi nella confezione rendono la cuffia adatta a tutte le attività. Ho preferito questo modello con filo perché la possibilità di perderle durante l'attività mi spaventava ma mi sono accorto che restano sempre ben salde alle orecchie. Inoltre la caratteristica forma del gommino rende l'esperienza di ascolto molto piacevole anche dopo molte ore continuative; con cuffie in-ear capita spesso che l'orecchio faccia male. Purtroppo però l'uso intensivo si è fatto sentire tant'è che dopo solamente 1 anno sono stato costretto a sostituire il jack perché il cavo si era danneggiato. Dopo poco però anche le parti in silicone hanno iniziato ad essere troppo usurate, specialmente le parti che coprivano il microfono ed i due altoparlanti e alla fine si è rotto anche il microfono. Sono molto dispiaciuto perché il prodotto era veramente valido e trovandomi molto bene le avevo consigliate a molti amici. Probabilmente usandole in modo meno intenso a loro dureranno di più. Se costassero meno SICURAMENTE le comprerei di nuovo tenendo i vecchi gommini di ricambio

Pontos positivos

molto comode ed adatte a tutte le situazioni, suono perfetto e microfono con ampia ricezione

Pontos negativos

i gommini che si montano sull'atoparlante saltano via facilmente dalla cuffia. mi è capitato di perderne uno per strada perchè tenevo la cuffia a penzoloni e questa strisciava sulla maglietta. fortunatamente vendono i ricambi.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHQ1405BL Cuffie sportive con microfono

Data de utilização 2020-10-04

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHQ1405BL Cuffie sportive con microfono

Data de utilização 2020-10-04

22/07/2017

Nederland

Nederland

Oordopjes zitten goed, geluid iets minder

Deze oordopjes zijn de eerste die goed in mijn oren passen, met de middelste dopjes (die met het korte uitsteeksel) callen ze niet uit mijn oren. Ze sluiten de gehoorgang niet af, wat ik juist prettig vind. Geluid is gemiddeld, dat zou mooier kunnen, iets te veel bas met de DTS aan (op Huawei P8 Lite). Nog meer luisteren om goede instelling te vinden.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon

19/08/2016

Nederland

Nederland

Slecht geluid en bediening

Geluid is blikkerig en schel. Tevens is deze niet hard of zacht te zetten. Kan de liedjes ook niet doorspoelen. Alleen aan en uit. Draagcomfort is wel oke, maar het geluid en bruik comfort vallen tegen.

Esta avaliação foi feita para SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon

Esta avaliação foi feita para SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon

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Avisos legais

  1. capas laváveis, microfone não lavável