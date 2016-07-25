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Descontinuado
SHQ2200/10
Sintonizado para o desporto
Com o seu gancho ajustável para as orelhas exclusivo e patenteado, os SHQ2200 permitem-lhe concentrar-se no seu treino, sem perder a motivação. Estes auscultadores permanecem colocados, em todas as circunstâncias - com um óptimo som para continuar sempre em movimento.
ActionFit
Cor-de-laranja e cinzento
Os seus auscultadores ActionFit pesam uns meros 8 g, tornando-os ultra leves e a sua utilização num prazer. Aliás, estes serão praticamente imperceptíveis enquanto treina – apenas ouvirá o excelente som poderoso que o mantém concentrado e motivado.
Os auscultadores ActionFit são fornecidos com um grampo e uma bolsa próprios para uma arrumação fácil do cabo e um armazenamento seguro. Desfrute de um exercício sem emaranhamentos graças ao grampo e, em seguida, guarde os seus auscultadores na bolsa respirável. Sem qualquer esforço!
2.6
de 5
5
Críticas
Runnings118
25/07/2016
België
Eindelijk oortjes die je niet in je oor moet proppen
+-6 jaar gebruikt verstelbaar voor je oren niet proppen in je oor dus geen onderwatereffect je hoort het geluid van het verkeer nog indien nodig ideaal voor het lopen (vallen niet uit) (ik heb ontelbare oortjes geprobeerd en dit zijn de enige die passen, comfortabel zijn en niet uitvallen)
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones
Michelin71
11/06/2014
España
Buena relacion calidad precio
Producto mas que suficiente para el precio que tienen, una vez bien ajustados no se mueven en carrera, sonido mas que aceptable por el precio del producto, muy recomendables por su relacion calidad precio.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ2200 Auriculares intrauditivos deportivos
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ2200 Auriculares intrauditivos deportivos
Andreamilano
24/05/2014
Italia
Non adatte a correre
Le cuffie sono molto comode e si possono regolare alla perfezione, unica pecca appena inizi a correre il gommino scivola via e l'audio ovviamente viene inquinato dai rumori esterni e la cosa peggiora appena inizi a sudare le cuffie non stanno al loro posto.
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones