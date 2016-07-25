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Descontinuado

ActionFitAuriculares desportivos

SHQ2200/10

2.6

| (5) Críticas

Sintonizado para o desporto

Com o seu gancho ajustável para as orelhas exclusivo e patenteado, os SHQ2200 permitem-lhe concentrar-se no seu treino, sem perder a motivação. Estes auscultadores permanecem colocados, em todas as circunstâncias - com um óptimo som para continuar sempre em movimento.

Ver todos os benefícios

Com gancho ajustável para as orelhas para uma adaptação segura

Sintonizado para o desporto

  • ActionFit

  • Cor-de-laranja e cinzento

Auscultadores de 8 g para adaptação fabulosa e conforto leve ultra

Auscultadores de 8 g para adaptação fabulosa e conforto leve ultra

Os seus auscultadores ActionFit pesam uns meros 8 g, tornando-os ultra leves e a sua utilização num prazer. Aliás, estes serão praticamente imperceptíveis enquanto treina – apenas ouvirá o excelente som poderoso que o mantém concentrado e motivado.

Bloqueador reflector no cabo

Bloqueador reflector no cabo

Grampo de cabo e bolsa protectora para utilização e armazenamento fáceis

Os auscultadores ActionFit são fornecidos com um grampo e uma bolsa próprios para uma arrumação fácil do cabo e um armazenamento seguro. Desfrute de um exercício sem emaranhamentos graças ao grampo e, em seguida, guarde os seus auscultadores na bolsa respirável. Sem qualquer esforço!

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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2.6

de 5

5

Críticas

3

25/07/2016

België

België

Eindelijk oortjes die je niet in je oor moet proppen

+-6 jaar gebruikt verstelbaar voor je oren niet proppen in je oor dus geen onderwatereffect je hoort het geluid van het verkeer nog indien nodig ideaal voor het lopen (vallen niet uit) (ik heb ontelbare oortjes geprobeerd en dit zijn de enige die passen, comfortabel zijn en niet uitvallen)

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

11/06/2014

España

España

Buena relacion calidad precio

Producto mas que suficiente para el precio que tienen, una vez bien ajustados no se mueven en carrera, sonido mas que aceptable por el precio del producto, muy recomendables por su relacion calidad precio.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ2200 Auriculares intrauditivos deportivos

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ2200 Auriculares intrauditivos deportivos

24/05/2014

Italia

Italia

Non adatte a correre

Le cuffie sono molto comode e si possono regolare alla perfezione, unica pecca appena inizi a correre il gommino scivola via e l'audio ovviamente viene inquinato dai rumori esterni e la cosa peggiora appena inizi a sudare le cuffie non stanno al loro posto.

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

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