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Descontinuado

ActionFitAuscultadores com gancho desportivos

SHQ3200PP/10

4

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Sintonizado para o desporto

Com o seu gancho ajustável para as orelhas patenteado, os SHQ3200 leves e resistentes à transpiração permitem-lhe concentrar-se no seu treino, sem perder a motivação. Se não fosse o som surpreendente que o mantém em movimento, nem se daria conta de que os está a utilizar.

Ver todos os benefícios

Com gancho ajustável para as orelhas para uma adaptação segura

Sintonizado para o desporto

  • ActionFit

  • Gancho para as orelhas

  • Púrpura

Gancho ajustável para as orelhas patenteado para uma adaptação segura

Gancho ajustável para as orelhas patenteado para uma adaptação segura

Com o seu gancho para as orelhas ajustável patenteado, os auscultadores ActionFit asseguram a melhor adaptação - segura mas confortável. Precisa apenas de colocar os auscultadores nas orelhas e deslizar o gancho ajustável para cima ou para baixo para os adaptar confortavelmente à sua orelha. Agora está pronto para conquistar qualquer treino ou terreno – os seus auscultadores permanecem em posição, em todas as circunstâncias.

Grampo de cabo e bolsa protectora para utilização e armazenamento fáceis

Os auscultadores ActionFit são fornecidos com um grampo e uma bolsa próprios para uma arrumação fácil do cabo e um armazenamento seguro. Desfrute de um exercício sem emaranhamentos graças ao grampo e, em seguida, guarde os seus auscultadores na bolsa respirável. Sem qualquer esforço!

Som excelente gerado por diafragmas de 9 mm

Som excelente gerado por diafragmas de 9 mm

Os auscultadores ActionFit apresentam diafragmas de 9 mm sintonizados com precisão, concebidos especificamente para fornecer um som excelente. Som tão puro e potente que será facilmente envolvido pelo seu treino – e poderá aproveitar ao máximo a sua música e os seus movimentos.

Especificações técnicas

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Críticas

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1

04/12/2013

España

España

comodidad

comodidad para correr, tiene un diseño bonito y se oye perfectamente

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja

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