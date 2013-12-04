Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
SHQ3200PP/10
Sintonizado para o desporto
Com o seu gancho ajustável para as orelhas patenteado, os SHQ3200 leves e resistentes à transpiração permitem-lhe concentrar-se no seu treino, sem perder a motivação. Se não fosse o som surpreendente que o mantém em movimento, nem se daria conta de que os está a utilizar.
ActionFit
Gancho para as orelhas
Púrpura
Com o seu gancho para as orelhas ajustável patenteado, os auscultadores ActionFit asseguram a melhor adaptação - segura mas confortável. Precisa apenas de colocar os auscultadores nas orelhas e deslizar o gancho ajustável para cima ou para baixo para os adaptar confortavelmente à sua orelha. Agora está pronto para conquistar qualquer treino ou terreno – os seus auscultadores permanecem em posição, em todas as circunstâncias.
Os auscultadores ActionFit são fornecidos com um grampo e uma bolsa próprios para uma arrumação fácil do cabo e um armazenamento seguro. Desfrute de um exercício sem emaranhamentos graças ao grampo e, em seguida, guarde os seus auscultadores na bolsa respirável. Sem qualquer esforço!
Os auscultadores ActionFit apresentam diafragmas de 9 mm sintonizados com precisão, concebidos especificamente para fornecer um som excelente. Som tão puro e potente que será facilmente envolvido pelo seu treino – e poderá aproveitar ao máximo a sua música e os seus movimentos.
4.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
martikads
04/12/2013
España
comodidad
comodidad para correr, tiene un diseño bonito y se oye perfectamente
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja