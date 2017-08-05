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Descontinuado

Auscultadores desportivos com gancho para as orelhas

SHQ3205/10

2.6

| (5) Críticas

Sintonizado para o desporto

Com o seu gancho para as orelhas ajustável, os auscultadores SHQ3205 leves e resistentes à transpiração permitem-lhe concentrar-se no seu treino, sem perder a motivação. Se não fosse o som surpreendente que o mantém em movimento, nem se daria conta que os está a utilizar.

Ver todos os benefícios

Com gancho ajustável para as orelhas para uma adaptação segura

Sintonizado para o desporto

  • ActionFit

  • Cor-de-laranja e cinzento

Microfone universal reflector

O microfone reflector no fio proporciona-lhe as chamada mais nítidas sob diferentes ambientes de treino.

Graves poderosos para aumentar a motivação

Graves poderosos para aumentar a motivação

Não há nada melhor do que batidas musicais fortes para o ajudar a entrar no seu ritmo de treino. Com os auscultadores ActionFit, as suas batidas são fornecidas por graves extremamente profundos e dinâmicos que melhoram qualquer exercício, permitindo-lhe avançar para um nível superior.

Som excelente gerado por diafragmas de 9 mm

Som excelente gerado por diafragmas de 9 mm

Os auscultadores ActionFit apresentam diafragmas de 9 mm sintonizados com precisão, concebidos especificamente para fornecer um som excelente. Som tão puro e potente que será facilmente envolvido pelo seu treino – e poderá aproveitar ao máximo a sua música e os seus movimentos.

Especificações técnicas

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Críticas

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2.6

de 5

5

Críticas

3

05/08/2017

Deutschland

Deutschland

Langlebing, guter Bass, Hohequalität

Die besten Kopfhörer die ich bis jetzt hatte. Ich habe sie vor dem Abitur gekauft, weil ich neue Sportkopfhörer fürs Laufen gebraucht habe. Damals wusste ich noch nicht, dass Sie mich über fünf Jahre begleiten werden. Ich habe sie quasi immer benutzt: Beim Laufen, Mountainbiken, S-Bahn fahren, Klettern, Kochen, für Skype Interviews, bei der Gartenarbeit, in der Mittagspause meiner Zwölf-Stunden-Schicht im Restaurant – kurz: immer. Einsatz unter Extrembedingungen: Eine Mountainbike Tour durch den Schwarzwald überstehend diese Kopfhörer natürlich ohne Probleme, doch es geht noch extremer: Mein Paar wurde fünf Mal in der Waschmaschine gewaschen und drei Mal mit meiner Jeans gebügelt! Sie funktionierten nach kurzer Föntrocknung problemlos. Auch das Schwimmen in Salzwasser hat ihnen nichts ausgemacht. Lebensdauer: Leider musste ich nach viereinhalb Jahren feststellen, dass das Kabel um Linken Inear in der Ummantelung gebrochen ist und es daher zu Wacklern kam. Insgesamt gab das Headset nach ziemlich genau fünf Jahren sein Leben. Ich würde sagen alles in allem entspricht das einer durchaus akzeptablen Leistung. Deshalb habe ich mir vor kurzem auch ein zweites Paar bestellt.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHQ3205 Headset mit Sportohrbügel

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHQ3205 Headset mit Sportohrbügel

09/12/2013

España

España

Producto inmejorable

El sonido y la calidad de los auriculares es inmejorable, la facilidad del manejo y la sujeción tambien son de lo mejor del mercado

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHQ3205 Auriculares deportivos con gancho de oreja

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHQ3205 Auriculares deportivos con gancho de oreja

17/06/2017

France

France

Comprador verificado

Ne supporte pas la sueur

Son très bon, bonne isolation, tiens bien en place. Dommage qu'après juste 15 mois d'usage uniquement pour courir une fois par semaine un écouteur HS à cause de la sueur garantie terminé!!!!!!!!!

Esta avaliação foi feita para SHQ3205 Sports earhook headset

Esta avaliação foi feita para SHQ3205 Sports earhook headset

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