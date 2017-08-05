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Portes grátis a partir de 40€
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Descontinuado
SHQ3205/10
Sintonizado para o desporto
Com o seu gancho para as orelhas ajustável, os auscultadores SHQ3205 leves e resistentes à transpiração permitem-lhe concentrar-se no seu treino, sem perder a motivação. Se não fosse o som surpreendente que o mantém em movimento, nem se daria conta que os está a utilizar.
ActionFit
Cor-de-laranja e cinzento
O microfone reflector no fio proporciona-lhe as chamada mais nítidas sob diferentes ambientes de treino.
Não há nada melhor do que batidas musicais fortes para o ajudar a entrar no seu ritmo de treino. Com os auscultadores ActionFit, as suas batidas são fornecidas por graves extremamente profundos e dinâmicos que melhoram qualquer exercício, permitindo-lhe avançar para um nível superior.
Os auscultadores ActionFit apresentam diafragmas de 9 mm sintonizados com precisão, concebidos especificamente para fornecer um som excelente. Som tão puro e potente que será facilmente envolvido pelo seu treino – e poderá aproveitar ao máximo a sua música e os seus movimentos.
2.6
de 5
5
Críticas
McKay
05/08/2017
Deutschland
Langlebing, guter Bass, Hohequalität
Die besten Kopfhörer die ich bis jetzt hatte. Ich habe sie vor dem Abitur gekauft, weil ich neue Sportkopfhörer fürs Laufen gebraucht habe. Damals wusste ich noch nicht, dass Sie mich über fünf Jahre begleiten werden. Ich habe sie quasi immer benutzt: Beim Laufen, Mountainbiken, S-Bahn fahren, Klettern, Kochen, für Skype Interviews, bei der Gartenarbeit, in der Mittagspause meiner Zwölf-Stunden-Schicht im Restaurant – kurz: immer. Einsatz unter Extrembedingungen: Eine Mountainbike Tour durch den Schwarzwald überstehend diese Kopfhörer natürlich ohne Probleme, doch es geht noch extremer: Mein Paar wurde fünf Mal in der Waschmaschine gewaschen und drei Mal mit meiner Jeans gebügelt! Sie funktionierten nach kurzer Föntrocknung problemlos. Auch das Schwimmen in Salzwasser hat ihnen nichts ausgemacht. Lebensdauer: Leider musste ich nach viereinhalb Jahren feststellen, dass das Kabel um Linken Inear in der Ummantelung gebrochen ist und es daher zu Wacklern kam. Insgesamt gab das Headset nach ziemlich genau fünf Jahren sein Leben. Ich würde sagen alles in allem entspricht das einer durchaus akzeptablen Leistung. Deshalb habe ich mir vor kurzem auch ein zweites Paar bestellt.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHQ3205 Headset mit Sportohrbügel
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHQ3205 Headset mit Sportohrbügel
canario86
09/12/2013
España
Producto inmejorable
El sonido y la calidad de los auriculares es inmejorable, la facilidad del manejo y la sujeción tambien son de lo mejor del mercado
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHQ3205 Auriculares deportivos con gancho de oreja
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHQ3205 Auriculares deportivos con gancho de oreja
tophe
17/06/2017
France
Comprador verificado
Ne supporte pas la sueur
Son très bon, bonne isolation, tiens bien en place. Dommage qu'après juste 15 mois d'usage uniquement pour courir une fois par semaine un écouteur HS à cause de la sueur garantie terminé!!!!!!!!!
Esta avaliação foi feita para SHQ3205 Sports earhook headset
Esta avaliação foi feita para SHQ3205 Sports earhook headset