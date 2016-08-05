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Descontinuado
SHQ3400CL/00
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Os auscultadores Actionfit NoLimits da Philips ajudam-no a manter-se concentrado e motivado quando mais precisa. Com um gancho para as orelhas ajustável e um design leve e resistente à transpiração, pode desfrutar de auscultadores com um óptimo som, tão intenso como os seus treinos.
Perfeitos para uso no interior
Resistentes a transpiração/água
auricular com gancho
Com o seu gancho para as orelhas ajustável patenteado, os auscultadores ActionFit asseguram uma melhor segura mas confortável. Precisa apenas de colocar os auscultadores nas orelhas e deslizar o gancho ajustável para cima ou para baixo para os adaptar confortavelmente à sua orelha. Agora está pronto para conquistar qualquer treino ou terreno – os seus auscultadores permanecem em posição, em todas as circunstâncias.
Os auriculares criam um isolamento forte no canal auditivo, o que resulta num efeito de isolamento de ruído de alto impacto. Entretanto os tubos acústicos ergonómicos asseguram uma adaptação perfeita.
Os seus auscultadores ActionFit pesam uns meros 7,1 g, tornando-os ultra leves e a sua utilização num prazer. Aliás, estes serão praticamente imperceptíveis enquanto treina – apenas ouvirá o excelente som poderoso que o mantém concentrado e motivado.
1.5
de 5
2
Críticas
Paul77
05/08/2016
Nederland
Niet geweldig
Heb deze vandaag bij de mediamarkt gekocht, kan ze helaas niet retour doen omdat het een hygiëne product blijkt te zijn. Wat pasvorm betreft is er niets mis mee, wat geluid betreft ben ik behoorlijk teleurgesteld. Heb een nummer van pink Floyd op de telefoon in flac formaat, met mijn normale hoofdtelefoon op klinkt het nummer echt fantastisch en loepzuiver. Met deze van Philips een stuk minder wat wellicht niet vreemd is maar er zit ook constant een kraak in wat erg irritant is. Jammer dat ik hem dus niet retour kan sturen, ga wel degelijk op zoek naar wat anders en zal mij via internet maar beter voor laten lichten alvorens ik zomaar weer iets aankoop.
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ3400CL Sporthoofdtelefoon
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Obiwahn
29/01/2017
Deutschland
Nicht Gut Objektiv
Der Klang ist flach, ohne Bass, ohne Tiefe, dosig. Habe 6 Jahe alte " Sennheiser " die 10 mal besseren Klang qualität haben als die Philips . Die Philips Sport (Philips SHQ3400CL) sind nicht zumutbar ganz Objektiv gesehen
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ3400CL Sportkopfhörer
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