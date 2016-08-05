ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia principal em utilização
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia da embalagem
  • Imagem principal
  • Fotografia principal em utilização
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia da embalagem
  • Imagem principal

Descontinuado

ActionFitAuscultadores desportivos

SHQ3400CL/00

1.5

| (2) Críticas

SUPERE OS SEUS LIMITES

Os auscultadores Actionfit NoLimits da Philips ajudam-no a manter-se concentrado e motivado quando mais precisa. Com um gancho para as orelhas ajustável e um design leve e resistente à transpiração, pode desfrutar de auscultadores com um óptimo som, tão intenso como os seus treinos.

Ver todos os benefícios

Auscultadores desportivos com gancho para orelhas ajustável

SUPERE OS SEUS LIMITES

  • Perfeitos para uso no interior

  • Resistentes a transpiração/água

  • auricular com gancho

Gancho ajustável para as orelhas patenteado para uma adaptação personalizada

Com o seu gancho para as orelhas ajustável patenteado, os auscultadores ActionFit asseguram uma melhor segura mas confortável. Precisa apenas de colocar os auscultadores nas orelhas e deslizar o gancho ajustável para cima ou para baixo para os adaptar confortavelmente à sua orelha. Agora está pronto para conquistar qualquer treino ou terreno – os seus auscultadores permanecem em posição, em todas as circunstâncias.

Concentre-se apenas no seu treino com o isolamento de ruído

Os auriculares criam um isolamento forte no canal auditivo, o que resulta num efeito de isolamento de ruído de alto impacto. Entretanto os tubos acústicos ergonómicos asseguram uma adaptação perfeita.

Conforto extremo para treinar: auscultadores ultra leves de 7,1 g

Os seus auscultadores ActionFit pesam uns meros 7,1 g, tornando-os ultra leves e a sua utilização num prazer. Aliás, estes serão praticamente imperceptíveis enquanto treina – apenas ouvirá o excelente som poderoso que o mantém concentrado e motivado.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

1.5

de 5

2

Críticas

5
4
3

05/08/2016

Nederland

Nederland

Niet geweldig

Heb deze vandaag bij de mediamarkt gekocht, kan ze helaas niet retour doen omdat het een hygiëne product blijkt te zijn. Wat pasvorm betreft is er niets mis mee, wat geluid betreft ben ik behoorlijk teleurgesteld. Heb een nummer van pink Floyd op de telefoon in flac formaat, met mijn normale hoofdtelefoon op klinkt het nummer echt fantastisch en loepzuiver. Met deze van Philips een stuk minder wat wellicht niet vreemd is maar er zit ook constant een kraak in wat erg irritant is. Jammer dat ik hem dus niet retour kan sturen, ga wel degelijk op zoek naar wat anders en zal mij via internet maar beter voor laten lichten alvorens ik zomaar weer iets aankoop.

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ3400CL Sporthoofdtelefoon

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ3400CL Sporthoofdtelefoon

29/01/2017

Deutschland

Deutschland

Nicht Gut Objektiv

Der Klang ist flach, ohne Bass, ohne Tiefe, dosig. Habe 6 Jahe alte " Sennheiser " die 10 mal besseren Klang qualität haben als die Philips . Die Philips Sport (Philips SHQ3400CL) sind nicht zumutbar ganz Objektiv gesehen

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ3400CL Sportkopfhörer

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ3400CL Sportkopfhörer

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis