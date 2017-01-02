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Descontinuado

ActionFitAuscultadores desportivos Bluetooth®

SHQ7300LF/00

3.2

| (25) Críticas

Concebidos para desporto e música

Os micro diafragmas dos auriculares desportivos Philips SHQ7300 fornecem graves sólidos e um som equilibrado, e os bloqueios nos auriculares asseguram uma adaptação segura. Graças ao emparelhamento NFC com um só toque e a resistência à humidade IPX2, estes são os melhores auriculares para entusiastas de desporto apreciadores de música.

Ver todos os benefícios

Emparelhamento NFC sem fios com um só toque

Concebidos para desporto e música

  • Diafragmas de 15 mm/posterior fechada

  • Auricular

Sistema de ajuste do cabo inteligente optimiza o comprimento para se adaptar às suas necessidades

O sistema de ajuste do cabo inteligente permite-lhe adaptar o comprimento do cabo dependendo das suas actividades desportivas e necessidades diferentes. Basta encaixar o cabo no sistema de ajuste do cabo e movê-lo para o comprimento ideal. Está pronto para o seu exercício sem emaranhamentos!

Construídos com resistência à humidade IPX2 que é ideal para desporto

Construídos com resistência à humidade IPX2 que é ideal para desporto

Materiais com resistência à humidade IPX2 tornam os SHQ7300 ideais para actividades ao ar livre e desportos casuais. IPX2 é a norma internacional relativa à resistência à água, assegurando que gotas de transpiração ou humidade não penetram no auricular.

Bluetooth para desfrutar de música e chamadas – sem fios

Bluetooth para desfrutar de música e chamadas – sem fios

Relativamente ao prazer interminável da audição de música e à mudança entre música e chamadas sem incómodos, nada bate o Bluetooth! Para desfrutar das suas músicas favoritas, emparelhe os Philips SHQ7300 com o seu smartphone ou tablet com Bluetooth, basta um simples toque nos controlos intuitivos de cada protecção para os ouvidos para mudar o volume ou colocar uma música em pausa, enquanto atende uma chamada recebida e efectua chamadas.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.2

de 5

25

Críticas

02/01/2017

France

France

Très bon

Contrairement à ce qu'on peut écrire sur ces HP, l'écoute est agréable et les basses puissantes ! Rentre parfaitement dans l'oreille (elles sont pourtant petites). Extra !

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Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ7300OR Bluetooth® sports headphones

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31/05/2015

France

France

Courir sans fil :)

J'ai utilisé ces écouteurs durant les runnings days à Saint-Cloud. J'ai été séduit par leur qualité sonore et agréablement surpris par leur bonne tenue dans l'oreille. Le meilleur est l'absence de fil qui nous relie à l'appareil. On est enfin libre, et la sensation d'avoir sa tête attachée au bras ou à la ceinture disparaît enfin! La seule contrainte (minime) est le fait de devoir les charger mais philips a eu le bon gout d'y mettre un port micro usb (comme sur nos téléphone), çà évitera de devoir utiliser un câble spécifique. Le petit plus est le micro permettant de répondre sans sortir le tel.

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27/06/2015

Suisse

Suisse

endlich Kabelfrei

Einfache Handhabung, guter Sitz im Ohr auch beim Sport

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