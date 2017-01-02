Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
SHQ7300LF/00
Concebidos para desporto e música
Os micro diafragmas dos auriculares desportivos Philips SHQ7300 fornecem graves sólidos e um som equilibrado, e os bloqueios nos auriculares asseguram uma adaptação segura. Graças ao emparelhamento NFC com um só toque e a resistência à humidade IPX2, estes são os melhores auriculares para entusiastas de desporto apreciadores de música.
Diafragmas de 15 mm/posterior fechada
Auricular
O sistema de ajuste do cabo inteligente permite-lhe adaptar o comprimento do cabo dependendo das suas actividades desportivas e necessidades diferentes. Basta encaixar o cabo no sistema de ajuste do cabo e movê-lo para o comprimento ideal. Está pronto para o seu exercício sem emaranhamentos!
Materiais com resistência à humidade IPX2 tornam os SHQ7300 ideais para actividades ao ar livre e desportos casuais. IPX2 é a norma internacional relativa à resistência à água, assegurando que gotas de transpiração ou humidade não penetram no auricular.
Relativamente ao prazer interminável da audição de música e à mudança entre música e chamadas sem incómodos, nada bate o Bluetooth! Para desfrutar das suas músicas favoritas, emparelhe os Philips SHQ7300 com o seu smartphone ou tablet com Bluetooth, basta um simples toque nos controlos intuitivos de cada protecção para os ouvidos para mudar o volume ou colocar uma música em pausa, enquanto atende uma chamada recebida e efectua chamadas.
3.2
de 5
25
Críticas
storyboard
02/01/2017
France
Très bon
Contrairement à ce qu'on peut écrire sur ces HP, l'écoute est agréable et les basses puissantes ! Rentre parfaitement dans l'oreille (elles sont pourtant petites). Extra !
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ7300OR Bluetooth® sports headphones
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ7300OR Bluetooth® sports headphones
Nico94410
31/05/2015
France
Courir sans fil :)
J'ai utilisé ces écouteurs durant les runnings days à Saint-Cloud. J'ai été séduit par leur qualité sonore et agréablement surpris par leur bonne tenue dans l'oreille. Le meilleur est l'absence de fil qui nous relie à l'appareil. On est enfin libre, et la sensation d'avoir sa tête attachée au bras ou à la ceinture disparaît enfin! La seule contrainte (minime) est le fait de devoir les charger mais philips a eu le bon gout d'y mettre un port micro usb (comme sur nos téléphone), çà évitera de devoir utiliser un câble spécifique. Le petit plus est le micro permettant de répondre sans sortir le tel.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ7300LF Bluetooth® sports headphones
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ7300LF Bluetooth® sports headphones
Roger
27/06/2015
Suisse
endlich Kabelfrei
Einfache Handhabung, guter Sitz im Ohr auch beim Sport
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ7300LF Bluetooth®-Sportkopfhörer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ7300LF Bluetooth®-Sportkopfhörer