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Descontinuado

Saeco PicoBaristoMáquina de café expresso super automática

SM5473/10

5
| (2) Críticas | 100% recomendam este produto
Café excelente, facilmente adaptado ao seu paladar
Explore o mundo do café com receitas comuns, como as receitas de café expresso e cappuccino, ou com especialidades, como o café americano ou o espresso macchiato.
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Café excelente, facilmente adaptado ao seu paladar

  • 10 bebidas

  • Jarro de leite integrado

  • Parte frontal em aço inoxidável

  • AquaClean

20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica

20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica

Os nossos moinhos são fabricados em cerâmica avançada e são excecionalmente rígidos e precisos. Os grãos frescos são moídos com suavidade, sem risco de sobreaquecimento, para extrair os melhores sabores e aroma e oferecer um café com sabor superior durante, pelo menos, 20 000 chávenas.

Emblema CSA: a Saeco extrai a melhor parte dos seus grãos de café

Emblema CSA: a Saeco extrai a melhor parte dos seus grãos de café

A tecnologia da Saeco permite-lhe extrair os melhores sabores dos seus grãos de café favoritos para um aroma e um sabor intensos e autênticos (torrado, com notas de chocolate e de nozes, frutado, floral, picante)

Preparação rápida com uma caldeira de água de alto desempenho

Preparação rápida com uma caldeira de água de alto desempenho

Um café sem falhas pede temperaturas perfeitas. O nosso sistema Thermoblock de alto desempenho é fabricado em alumínio leve e tem um corpo em aço inoxidável, que aquece rapidamente até às temperaturas ideais.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

5.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

20/11/2019

Portugal

Portugal

Excelente

A Saeco PicoBaristo, não é apenas uma máquina de café, é uma multifunçoes de cafe. Os graos de café são moidos no momento exato em que a pessoa seleciona que tipo de café deseja tomar, tornando o aroma fresco e cremoso. Recomendo vivamente, a todos os amantes de café.

Pontos positivos

Maquina extraordinaria

Pontos negativos

Nenhuma

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PicoBaristo SM5473/10 Máquina de café expresso super automática

Sim, recomendo este produto

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13/09/2019

Portugal

Portugal

Excelente maquina de cafe

Cafe excelente com sabor optimo Cappuccino excelente

Sim, recomendo este produto

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Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.

  2. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza