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  • A máquina de café expresso Saeco mais avançada de sempre
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Descontinuado

Saeco XelsisMáquina de café expresso super automática

SM7580/00

2.5
| (2) Críticas

1 prémio

A máquina de café expresso Saeco mais avançada de sempre
Até 12 receitas mundialmente famosas, desde receitas comuns de café expresso e cappuccino até especialidades, como café americano. Basta utilizar os ícones táteis para selecionar a bebida e, se desejar, pode personalizá-la através do nosso CoffeeEqualizer™ intuitivo
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A máquina de café expresso Saeco mais avançada de sempre

  • 12 variedades

  • Sistema Latteduo

  • Preto Piano

  • Moinho ajustável de 12 níveis

20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica

20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica

Os nossos moinhos são fabricados em cerâmica avançada e são excecionalmente rígidos e precisos. Os grãos frescos são moídos com suavidade, sem risco de sobreaquecimento, para extrair os melhores sabores e aroma e oferecer um café com sabor superior durante, pelo menos, 20 000 chávenas.

Emblema CSA: a Saeco extrai a melhor parte dos seus grãos de café

Emblema CSA: a Saeco extrai a melhor parte dos seus grãos de café

A tecnologia da Saeco permite-lhe extrair os melhores sabores dos seus grãos de café favoritos para um aroma e um sabor intensos e autênticos (torrado, com notas de chocolate e de nozes, frutado, floral, picante)

Preparação rápida com uma caldeira de água de alto desempenho

Preparação rápida com uma caldeira de água de alto desempenho

Um café sem falhas pede temperaturas perfeitas. O nosso sistema Thermoblock de alto desempenho é fabricado em alumínio leve e tem um corpo em aço inoxidável, que aquece rapidamente até às temperaturas ideais.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_AWARD-961326

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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2.5

de 5

2

Críticas

5
3
2

05/07/2019

Portugal

Portugal

Ótimo

Até à data, isto com cerca de 4 meses de uso, não tenho nada a assinalar. Tira cafés saborosos, é fácil de utilizar, os menus são de fácil utilização. Faço só um reparo/dica, esta máquina deveria de ter um deposito de café moído. Ajudaria bastante e não seria necessário estar sempre a colocar o café moído.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Xelsis SM7580/00 Máquina de café expresso super automática

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08/01/2023

Portugal

Portugal

Afinal não é bem assim

O que parecia ser bom, afinal não é bem assim. A máquina perde água pelo depósito. A água sai do depósito, fica no tabuleiro, o mesmo fica cheio e vaza, deixando bancadas e afins com água. De lamentar. Tudo começou a acontecer passado poucos meses de ter acabo os 2 anos de garantia. Solução da marca, enviar para reparador autorizado da marca. Só lamento que uma máquina destas e com um valor bastante elevado, dure 2 anos e dê problemas. Pelo valor e pela marca deveriam durar mais tempo sem problemas.

Pontos positivos

Nenhuma

Pontos negativos

2 anos e dá problemas

Esta avaliação foi feita para Xelsis SM7580/00 Máquina de café expresso super automática

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Avisos legais

  1. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza

  2. Classe energética: classe B, de acordo com a Classificação Energética Suíça e com base no método de medição da norma EN 60661.