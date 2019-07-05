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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
SM7580/00
12 variedades
Sistema Latteduo
Preto Piano
Moinho ajustável de 12 níveis
Os nossos moinhos são fabricados em cerâmica avançada e são excecionalmente rígidos e precisos. Os grãos frescos são moídos com suavidade, sem risco de sobreaquecimento, para extrair os melhores sabores e aroma e oferecer um café com sabor superior durante, pelo menos, 20 000 chávenas.
A tecnologia da Saeco permite-lhe extrair os melhores sabores dos seus grãos de café favoritos para um aroma e um sabor intensos e autênticos (torrado, com notas de chocolate e de nozes, frutado, floral, picante)
Um café sem falhas pede temperaturas perfeitas. O nosso sistema Thermoblock de alto desempenho é fabricado em alumínio leve e tem um corpo em aço inoxidável, que aquece rapidamente até às temperaturas ideais.
Prémios
2.5
de 5
2
Críticas
JTavares
05/07/2019
Portugal
Ótimo
Até à data, isto com cerca de 4 meses de uso, não tenho nada a assinalar. Tira cafés saborosos, é fácil de utilizar, os menus são de fácil utilização. Faço só um reparo/dica, esta máquina deveria de ter um deposito de café moído. Ajudaria bastante e não seria necessário estar sempre a colocar o café moído.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Xelsis SM7580/00 Máquina de café expresso super automática
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JTavares
08/01/2023
Portugal
Afinal não é bem assim
O que parecia ser bom, afinal não é bem assim. A máquina perde água pelo depósito. A água sai do depósito, fica no tabuleiro, o mesmo fica cheio e vaza, deixando bancadas e afins com água. De lamentar. Tudo começou a acontecer passado poucos meses de ter acabo os 2 anos de garantia. Solução da marca, enviar para reparador autorizado da marca. Só lamento que uma máquina destas e com um valor bastante elevado, dure 2 anos e dê problemas. Pelo valor e pela marca deveriam durar mais tempo sem problemas.
Pontos positivos
Nenhuma
Pontos negativos
2 anos e dá problemas
Esta avaliação foi feita para Xelsis SM7580/00 Máquina de café expresso super automática
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O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza
Classe energética: classe B, de acordo com a Classificação Energética Suíça e com base no método de medição da norma EN 60661.