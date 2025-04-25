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Shaver S9000 PrestigeMáquina barbear elétrica a húmido e seco, série 9000

SP9821/12

4.5
| (2775) Críticas | 90% recomendam este produto
Sensação de lâmina apurada, incrivelmente suave*
Desfrute de um barbear incrivelmente suave e apurado, mesmo em barbas de 7 dias, com a Philips S9000 Prestige. Equipada com a tecnologia SkinIQ, a máquina de barbear adapta-se a si para a experiência de barbear que sempre desejou.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

com tecnologia SkinIQ

Sensação de lâmina apurada, incrivelmente suave*

  • Lâminas Dual Precision NanoTech

  • Sistema de suspensão de alto controlo

  • Motor digital de rotação máxima

  • Revestimento SkinGlide excelente

Lâminas extremamente fortes e autoafiáveis para um barbear mais apurado

Lâminas extremamente fortes e autoafiáveis para um barbear mais apurado

Com até 150 000 ações de corte por minuto, as lâminas Dual Precision NanoTech proporcionam resultados extremamente apurados ao nível da pele. Endurecidas com nanopartículas, as 72 lâminas autoafiáveis têm extremidades afiadas extrafortes e resistentes para um barbear mais apurado em todas as sessões.

A posição perfeita da lâmina para a máxima precisão

A posição perfeita da lâmina para a máxima precisão

Para evitar puxões e desconforto, a Philips S9000 Prestige tem um sistema de suspensão de alta precisão para garantir a posição perfeita da lâmina para a máxima precisão de corte.

Eficiência de barbear de alta velocidade

Eficiência de barbear de alta velocidade

Rotações máximas para a máxima eficiência, o motor digital mais avançado da Philips assegura um barbear preciso, independentemente do contorno facial ou da densidade dos pelos.

Especificações técnicas

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Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.5

de 5

2775

Críticas

90%

recomendam este produto

25/04/2025

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente máquina de barbear

Tudo funciona conforme esperado, pelo que nada de negativo há a assinalar

Esta avaliação foi feita para Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

Esta avaliação foi feita para Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

26/11/2024

Portugal

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PHILIPS SP9872 Best shave ever, by far

After years and years of wet shaving or using German electric shavers, I switched to Philips. Why waste words? S1000: very good shave S7000: even better shave SP9000 Prestige: best shave ever, by far Philips congratulated me on each purchase. Congratulations to Philips for its excellence throughout.

Pontos positivos

Smoothest shave ever

Pontos negativos

None

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

08/10/2024

Portugal

Portugal

A melhor máquina barbear da Philips

Já comprei muitas máquinas barbear Philips. De todas, a série S9000 é a única que não me irrita a zona do pescoço, além de cortar os pelos mesmo muito rentes. Recentemente comprei o modelo SP9883/35, que tem a vantagem de estar preparada eletronicamente para ser usada com o kit de limpeza Quick Clean Pod.

Pontos positivos

Corta muita rente e sem irritação na pele, mesmo a seco.

Pontos negativos

Só pode carregar pelo sistema sem fios.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 

  1. 756 avaliações por 7 barbeiros com 108 consumidores na Alemanha