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Descontinuado
Lâminas Dual Precision NanoTech
Sistema de suspensão de alto controlo
Motor digital de rotação máxima
Revestimento SkinGlide excelente
Com até 150 000 ações de corte por minuto, as lâminas Dual Precision NanoTech proporcionam resultados extremamente apurados ao nível da pele. Endurecidas com nanopartículas, as 72 lâminas autoafiáveis têm extremidades afiadas extrafortes e resistentes para um barbear mais apurado em todas as sessões.
Para evitar puxões e desconforto, a Philips S9000 Prestige tem um sistema de suspensão de alta precisão para garantir a posição perfeita da lâmina para a máxima precisão de corte.
Rotações máximas para a máxima eficiência, o motor digital mais avançado da Philips assegura um barbear preciso, independentemente do contorno facial ou da densidade dos pelos.
Prémios
4.5
de 5
2775
Críticas
90%
recomendam este produto
ALF454
25/04/2025
Portugal
Comprador verificado
Excelente máquina de barbear
Tudo funciona conforme esperado, pelo que nada de negativo há a assinalar
Esta avaliação foi feita para Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ
Esta avaliação foi feita para Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ
FelizUtil
26/11/2024
Portugal
PHILIPS SP9872 Best shave ever, by far
After years and years of wet shaving or using German electric shavers, I switched to Philips. Why waste words? S1000: very good shave S7000: even better shave SP9000 Prestige: best shave ever, by far Philips congratulated me on each purchase. Congratulations to Philips for its excellence throughout.
Pontos positivos
Smoothest shave ever
Pontos negativos
None
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ
Finnaqua
08/10/2024
Portugal
A melhor máquina barbear da Philips
Já comprei muitas máquinas barbear Philips. De todas, a série S9000 é a única que não me irrita a zona do pescoço, além de cortar os pelos mesmo muito rentes. Recentemente comprei o modelo SP9883/35, que tem a vantagem de estar preparada eletronicamente para ser usada com o kit de limpeza Quick Clean Pod.
Pontos positivos
Corta muita rente e sem irritação na pele, mesmo a seco.
Pontos negativos
Só pode carregar pelo sistema sem fios.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.
756 avaliações por 7 barbeiros com 108 consumidores na Alemanha