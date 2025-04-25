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  • Barbear rente à pele, mas incrivelmente suave
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Shaver S9000 PrestigeMáquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

SP9883/35

4.5
| (2775) Críticas | 90% recomendam este produto
Barbear rente à pele, mas incrivelmente suave
Desfrute de um barbear mais rente e do máximo conforto com a máquina de barbear Prestige da série 9000 da Philips. Corta até 0,00 mm junto à pele com o sistema de barbear Lift & Cut, enquanto a tecnologia SkinIQ se adapta a todos os contornos do rosto, mesmo em barbas de 7 dias.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

O barbear mais rente, mesmo em barbas de 7 dias

Barbear rente à pele, mas incrivelmente suave

  • Barbear próximo do nível da pele

  • Lâminas NanoTech Dual Precision

  • Revestimento Hydro SkinGlide

  • Sistema de suspensão Ultraflex

  • Garantia até 5 anos*****

Barbear até 0,00 mm próximo do nível da pele com o nosso sistema Lift & Cut

Barbear até 0,00 mm próximo do nível da pele com o nosso sistema Lift & Cut

O nosso sistema de barbear Lift & Cut rotativo, patenteado e exclusivo levanta suavemente os pelos da sua raiz antes de os cortar com precisão ao nível da pele (até 0,00 mm da pele) sem as lâminas sequer tocarem na pele. A precisão no seu melhor para um barbear suave até ao final do dia.*

Corta os pelos em todas as direções com lâminas rotativas de 360 graus

Corta os pelos em todas as direções com lâminas rotativas de 360 graus

As máquinas de barbear rotativas da Philips foram concebidas especificamente para se adaptarem ao crescimento natural do pelo, alcançando todos os pelos que crescem em qualquer direção, graças às lâminas rotativas de 360 graus que cortam em todas as direções. Com até 165 000 ações de corte por minuto, as lâminas NanoTech Dual Precision cortam até 25% mais pelos por passagem**.

Adapta-se a todos os contornos com o sistema de suspensão Ultraflex

Adapta-se a todos os contornos com o sistema de suspensão Ultraflex

O sistema de suspensão Ultraflex com cabeças totalmente flexíveis adapta-se completamente a todos os contornos do seu rosto, alcançando até os pelos mais difíceis no pescoço. O resultado é um barbear excecionalmente suave e confortável.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.5

de 5

2775

Críticas

90%

recomendam este produto

25/04/2025

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente máquina de barbear

Tudo funciona conforme esperado, pelo que nada de negativo há a assinalar

Esta avaliação foi feita para Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

Esta avaliação foi feita para Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

26/11/2024

Portugal

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PHILIPS SP9872 Best shave ever, by far

After years and years of wet shaving or using German electric shavers, I switched to Philips. Why waste words? S1000: very good shave S7000: even better shave SP9000 Prestige: best shave ever, by far Philips congratulated me on each purchase. Congratulations to Philips for its excellence throughout.

Pontos positivos

Smoothest shave ever

Pontos negativos

None

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

08/10/2024

Portugal

Portugal

A melhor máquina barbear da Philips

Já comprei muitas máquinas barbear Philips. De todas, a série S9000 é a única que não me irrita a zona do pescoço, além de cortar os pelos mesmo muito rentes. Recentemente comprei o modelo SP9883/35, que tem a vantagem de estar preparada eletronicamente para ser usada com o kit de limpeza Quick Clean Pod.

Pontos positivos

Corta muita rente e sem irritação na pele, mesmo a seco.

Pontos negativos

Só pode carregar pelo sistema sem fios.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 

  1. 92% dos inquiridos concordam. Teste realizado por uma agência independente com 95 pessoas coreanas do sexo masculino com idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos

  2. Em comparação com a máquina de barbear Philips da série 3000, numa barba de 3 dias

  3. Em comparação com o modelo anterior

  4. Ao comparar resíduos de barbear após a utilização de líquido de limpeza com a água na recarga

  5. 2 anos de garantia + 3 anos de extensão após o registo em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra.