Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
SWA2105W/10
Garanta uma ligação fiável
Confie neste fio para coluna para lhe proporcionar uma ligação de áudio fiável entre as suas colunas e o sintonizador.
10 m
Calibre 18
Este condutor em cobre proporciona uma fiabilidade elevada na transferência de sinal, com resistência mínima.
O Plug & Play permite-lhe instalar e adicionar um novo componente e colocá-lo em funcionamento sem ter de efectuar qualquer instalação ou análise técnica complicada.
O revestimento flexível em PVC oferece proteção para o núcleo delicado do cabo. Proporciona ainda maior durabilidade e facilidade de instalação.