ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia de produto único
  • Fotografia da embalagem
  • Fotografia de produto único
  • Fotografia da embalagem

Descontinuado

Fio para colunas

SWA2105W/10

Garanta uma ligação fiável

Confie neste fio para coluna para lhe proporcionar uma ligação de áudio fiável entre as suas colunas e o sintonizador.

Ver todos os benefícios

com este fio para colunas

Garanta uma ligação fiável

  • 10 m

  • Calibre 18

Condutor em cobre de elevado grau de pureza para transferência fiável de sinal

Este condutor em cobre proporciona uma fiabilidade elevada na transferência de sinal, com resistência mínima.

Plug & Play para uma instalação mais fácil

O Plug & Play permite-lhe instalar e adicionar um novo componente e colocá-lo em funcionamento sem ter de efectuar qualquer instalação ou análise técnica complicada.

Revestimento flexível em PVC

O revestimento flexível em PVC oferece proteção para o núcleo delicado do cabo. Proporciona ainda maior durabilidade e facilidade de instalação.

Especificações técnicas

Manuais e documentação

Folheto comercial localizado

  • PDF ficheiro, 187 kB
  • 18 June 2025

Contactar a Philips

Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis