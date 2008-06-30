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Descontinuado

Cabo de fibra óptica

SWA2302W/10

Garanta uma ligação fiável

Confie neste cabo para aumentar o desempenho dos seus componentes ao máximo. Proporciona a melhor ligação para transferir sinais de áudio entre componentes.

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com este cabo áudio de fibra óptica

Garanta uma ligação fiável

  • 1,5 m

Fibras ópticas de alta qualidade

O cabo de fibra óptica pura transporta informações digitais para os seus componentes para uma qualidade de som perfeita em alta definição.

Pega ergonómica antideslizante para utilização fácil

Esta pega antideslizante torna a ligação dos seus componentes fácil e ergonomicamente confortável.

Ficha moldada para ligações seguras

As fichas moldadas asseguram ligações seguras entre os componentes e oferecem durabilidade alargada.

Especificações técnicas

Manuais e documentação

Folheto comercial localizado

  • PDF ficheiro, 184 kB
  • 18 June 2025

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