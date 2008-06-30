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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
SWA2302W/10
Garanta uma ligação fiável
Confie neste cabo para aumentar o desempenho dos seus componentes ao máximo. Proporciona a melhor ligação para transferir sinais de áudio entre componentes.
1,5 m
O cabo de fibra óptica pura transporta informações digitais para os seus componentes para uma qualidade de som perfeita em alta definição.
Esta pega antideslizante torna a ligação dos seus componentes fácil e ergonomicamente confortável.
As fichas moldadas asseguram ligações seguras entre os componentes e oferecem durabilidade alargada.