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Regista-te e recebe £10 de desconto
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Descontinuado
SWA2528W/10
Garanta uma ligação fiável
Confie neste cabo para lhe proporcionar uma ligação de áudio fiável entre componentes.
1,5 m
3,5 mm(M) - 3,5 mm(F)
Este condutor em cobre proporciona uma fiabilidade elevada na transferência de sinal, com resistência mínima.
A proteção em cobre puro protege contra a perda de sinal.
Os conectores com códigos de cores facilitam a instalação do cabo nas entradas e saídas correctas