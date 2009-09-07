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Descontinuado

Cabo de extensão para auscultadores

SWA2528W/10

Garanta uma ligação fiável

Confie neste cabo para lhe proporcionar uma ligação de áudio fiável entre componentes.

Ver todos os benefícios

com este cabo de extensão para auscultadores

Garanta uma ligação fiável

  • 1,5 m

  • 3,5 mm(M) - 3,5 mm(F)

Condutor em cobre de elevado grau de pureza para transferência fiável de sinal

Este condutor em cobre proporciona uma fiabilidade elevada na transferência de sinal, com resistência mínima.

Proteção em cobre puro

A proteção em cobre puro protege contra a perda de sinal.

Conectores com códigos de cores para reconhecimento imediato

Os conectores com códigos de cores facilitam a instalação do cabo nas entradas e saídas correctas

Especificações técnicas

Manuais e documentação

Folheto comercial localizado

  • PDF ficheiro, 191.1 kB
  • 18 June 2025

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