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Descontinuado

Cabo de cópia estéreo

SWA2533W/10

5

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Garanta uma ligação fiável

Confie neste cabo para lhe proporcionar uma ligação de áudio fiável entre componentes.

Ver todos os benefícios

com este cabo de cópia estéreo

Garanta uma ligação fiável

  • 3 m

  • 3,5 mm(M) - 3,5 mm(M)

  • Preto

Ficha moldada para ligações seguras

As fichas moldadas asseguram ligações seguras entre os componentes e oferecem durabilidade alargada.

Revestimento flexível em PVC

O revestimento flexível em PVC oferece proteção para o núcleo delicado do cabo. Proporciona ainda maior durabilidade e facilidade de instalação.

Compensador de tensão em borracha

O compensador de tensão em borracha proporciona uma junção segura e flexível entre o cabo e a ficha.

Especificações técnicas

Manuais e documentação

Folheto comercial localizado

  • PDF ficheiro, 156.9 kB
  • 18 June 2025

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