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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Garanta uma ligação fiável
Confie neste cabo para lhe proporcionar uma ligação de áudio fiável entre componentes.
3 m
3,5 mm(M) - 3,5 mm(M)
Preto
As fichas moldadas asseguram ligações seguras entre os componentes e oferecem durabilidade alargada.
O revestimento flexível em PVC oferece proteção para o núcleo delicado do cabo. Proporciona ainda maior durabilidade e facilidade de instalação.
O compensador de tensão em borracha proporciona uma junção segura e flexível entre o cabo e a ficha.