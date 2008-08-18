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Descontinuado
SWA2550W/10
Desfrute dos seus auscultadores
Transforma uma tomada de auscultadores de 6,35 mm numa tomada de 3,5 mm.
6,35 mm(M) - 3,5 mm(F)
O revestimento flexível em PVC oferece proteção para o núcleo delicado do cabo. Proporciona ainda maior durabilidade e facilidade de instalação.
A construção de qualidade utiliza apenas materiais topo de gama para criar produtos de durabilidade alargada.
A proteção em cobre puro protege contra a perda de sinal.