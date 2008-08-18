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SWA2550W/10

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Revestimento flexível em PVC

O revestimento flexível em PVC oferece proteção para o núcleo delicado do cabo. Proporciona ainda maior durabilidade e facilidade de instalação.

Construção de qualidade

A construção de qualidade utiliza apenas materiais topo de gama para criar produtos de durabilidade alargada.

Proteção em cobre puro

A proteção em cobre puro protege contra a perda de sinal.

Manuais e documentação

Folheto comercial localizado

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  • 20 July 2026

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