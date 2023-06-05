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Descontinuado
Som Fidelio natural
Cancelamento de ruído Pro+
Redução do ruído do vento
Ajuste universal de alta qualidade
EDM ou rock, música clássica ou hip-hop, estes auscultadores adequados para audiófilos permitem-lhe ouvir tudo como se estivesse no estúdio. Os diafragmas com estrutura equilibrada revelam os agudos cintilantes e as vozes naturalmente ricas. Os diafragmas dinâmicos produzem graves profundos e precisos e texturas instrumentais exuberantes.
Independentemente do local onde se encontra, estes auscultadores True Wireless criam o espaço perfeito para ouvir. O cancelamento de ruído híbrido utiliza hardware topo de gama e processamento de áudio avançado para bloquear sons indesejados. As almofadas em espuma Comply com propriedades de redução de ruído contribuem para a imersão com um ajuste seguro e confortável.
Com estes auriculares totalmente carregados, e com um estojo totalmente carregado, pode viajar com mais de um dia de tempo de reprodução no seu bolso. Além disso, a música é colocada em pausa se retirar um auricular, para que nunca perca uma batida. O estojo pode ser carregado sem fios.
Prémios
4.1
de 5
34
Críticas
80%
recomendam este produto
Daudder
05/06/2023
United Kingdom
Comprador verificado
Great sound, battery life and comfortable
Great in ear buds, that have full set of ANC features (best controlled thru app), excellent sound (customizable thru app). Battery life is also exceptional in all ways. Case has wireless charging to complete the total package. While on the large size (yeah battery!) they are quite lightweight and comfortable. Come with 9 sets of tips, including Comply foam tips.
Pontos positivos
Battery life, customized sound, ANC, total feature set, Wireless Charging case
Pontos negativos
Large size (but comfortable to wear for hours)
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Fidelio T1BK True Wireless Headphones
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Fidelio T1BK True Wireless Headphones
Kingwulf 69
25/01/2026
Deutschland
Einer der besten InEars Ever
Was soll ich lange schreiben diese InEars sind überragend ich vergleiche sie sogar mit den DEVIALET GEMINI die ich auch besitze man muss nur die richtigen Ohrstöpsel verwenden weil sie sonst aufgrund ihrer grösse raus segeln hat man aber erst die richtigen gefunden ( in meinem Fall die mitgelieferten COMPLY Foam Tips ) sind sie absolut Top. In jedem Kopfhörer sind 2 membrane und das hört man auch echt faszinierend wie tief sie in den Basskeller gehen und trotzdem die Mitten und Höhen so luftig, präzise und klar klingen Vergesst die anderen namhaften Marken für mich steht Philips Fidelio seit eh und je für absolut professionellen hörgenuss Ich hab auch den T2 InEar, M1 Overear, den X2HR Overear Pro Kopfhörer und die S2 InEars
Pontos positivos
Unzählig viele
Pontos negativos
Das Ladecase ist nicht gerade das kleinste aber dafür aus edlem Aluminium und mit Muirhead Leder äusserst Edel
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Fidelio T1WT True Wireless Kopfhörer
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Toncha
02/05/2025
Sverige
Goood
Good for easy goin everyday buissnes plus excellent sound.
Esta avaliação foi feita para Fidelio T1BK True Wireless-hörlurar
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