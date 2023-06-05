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  • Concebidos para a vida em movimento.
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  • Concebidos para a vida em movimento.
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Descontinuado

FidelioAuscultadores True Wireless

T1BK/00

4.1
| (34) Críticas | 80% recomendam este produto

1 prémio

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto
Concebidos para a vida em movimento.
Deixe que a sua música o mova. O som amplo e detalhado destes auscultadores True Wireless de alta qualidade envolvem-no na música. O nosso melhor cancelamento de ruído e uma adaptação segura e confortável mantêm-no imerso, onde quer que esteja.
Ver todos os benefícios

Concebidos para a vida em movimento.

  • Som Fidelio natural

  • Cancelamento de ruído Pro+

  • Redução do ruído do vento

  • Ajuste universal de alta qualidade

Philips Fidelio. Som rico e natural

Philips Fidelio. Som rico e natural

EDM ou rock, música clássica ou hip-hop, estes auscultadores adequados para audiófilos permitem-lhe ouvir tudo como se estivesse no estúdio. Os diafragmas com estrutura equilibrada revelam os agudos cintilantes e as vozes naturalmente ricas. Os diafragmas dinâmicos produzem graves profundos e precisos e texturas instrumentais exuberantes.

Deixe-se envolver em qualquer lugar. Cancelamento de ruído Pro+

Deixe-se envolver em qualquer lugar. Cancelamento de ruído Pro+

Independentemente do local onde se encontra, estes auscultadores True Wireless criam o espaço perfeito para ouvir. O cancelamento de ruído híbrido utiliza hardware topo de gama e processamento de áudio avançado para bloquear sons indesejados. As almofadas em espuma Comply com propriedades de redução de ruído contribuem para a imersão com um ajuste seguro e confortável.

Mais música. 48 horas de reprodução com o estojo de carregamento

Com estes auriculares totalmente carregados, e com um estojo totalmente carregado, pode viajar com mais de um dia de tempo de reprodução no seu bolso. Além disso, a música é colocada em pausa se retirar um auricular, para que nunca perca uma batida. O estojo pode ser carregado sem fios.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Prémios

  • Award image AWARD-3112060

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.1

de 5

34

Críticas

80%

recomendam este produto

05/06/2023

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Great sound, battery life and comfortable

Great in ear buds, that have full set of ANC features (best controlled thru app), excellent sound (customizable thru app). Battery life is also exceptional in all ways. Case has wireless charging to complete the total package. While on the large size (yeah battery!) they are quite lightweight and comfortable. Come with 9 sets of tips, including Comply foam tips.

Pontos positivos

Battery life, customized sound, ANC, total feature set, Wireless Charging case

Pontos negativos

Large size (but comfortable to wear for hours)

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Fidelio T1BK True Wireless Headphones

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Fidelio T1BK True Wireless Headphones

25/01/2026

Deutschland

Deutschland

Einer der besten InEars Ever

Was soll ich lange schreiben diese InEars sind überragend ich vergleiche sie sogar mit den DEVIALET GEMINI die ich auch besitze man muss nur die richtigen Ohrstöpsel verwenden weil sie sonst aufgrund ihrer grösse raus segeln hat man aber erst die richtigen gefunden ( in meinem Fall die mitgelieferten COMPLY Foam Tips ) sind sie absolut Top. In jedem Kopfhörer sind 2 membrane und das hört man auch echt faszinierend wie tief sie in den Basskeller gehen und trotzdem die Mitten und Höhen so luftig, präzise und klar klingen Vergesst die anderen namhaften Marken für mich steht Philips Fidelio seit eh und je für absolut professionellen hörgenuss Ich hab auch den T2 InEar, M1 Overear, den X2HR Overear Pro Kopfhörer und die S2 InEars

Pontos positivos

Unzählig viele

Pontos negativos

Das Ladecase ist nicht gerade das kleinste aber dafür aus edlem Aluminium und mit Muirhead Leder äusserst Edel

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Esta avaliação foi feita para Fidelio T1WT True Wireless Kopfhörer

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02/05/2025

Sverige

Sverige

Goood

Good for easy goin everyday buissnes plus excellent sound.

Esta avaliação foi feita para Fidelio T1BK True Wireless-hörlurar

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