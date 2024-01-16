Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
TAA4216BK/00
Proteções laváveis para os ouvidos
Leves e resistentes
Proteção contra pó/água IP55
Com 35 horas de reprodução com um único carregamento, estes auscultadores on-ear sem fios acompanham-no no seu treino e mais além. Para uma carga completa, o carregamento demora menos de 2 horas. Precisa de um reforço extra? Um carregamento de 15 minutos proporciona-lhe 2 horas adicionais de reprodução.
Os revestimentos suaves e respiráveis das proteções para os ouvidos são amovíveis para uma limpeza fácil e contêm gel refrescante. Independentemente da atividade que realizar, quando utilizar estes auscultadores poderá desfrutar de uma nova sensação de frescura!
A classificação IP55 significa que os seus auscultadores estão tão preparados para funcionar em trilhos poeirentos como sob chuva intensa. Por mais que sue e onde quer que vá, nada o fará desistir!
4.4
de 5
11
Críticas
16/01/2024
España
TAA4216BK
Las almohadillas se pueden lavar, yo particularmente las he lavado una vez a mano y dándole el tiempo suficiente para que sequen bien. El ajuste es muy bueno, tienen como un acolchado en la parte superior. Los tengo que cargar por usb C aproximadamente 3 veces cada dos meses, usándolos un entreno cada día y en algún meeting. Me vino con un código para correr una carrera de forma gratuita. Había leído en las especificaciones que los bajos estaban muy subidos pero no me da esa sensación, el sonido es bastante bueno. Se pueden conectar también por cable, una opción que uso cuando no me da tiempo a cargarlos. Por buscar un punto negativo seria el trabajo que hace el micrófono en ambientes de mucho ruido.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAA4216BK Auriculares deportivos inalámbricos
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAA4216BK Auriculares deportivos inalámbricos
Ding ding
16/11/2022
United Kingdom
Comprador verificado
All Good
Decent level of water protection. Comfortable. Decent sound. Can hear ambient noise if you want to. Do look a little large but no big issue. Swapped my adidas RPT01 for these. Far better. Adidas ones kept breaking!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAA4216BK Wireless sports headphones
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAA4216BK Wireless sports headphones
Gianni0Bit
23/04/2025
Italia
Comprador verificado
Ottime cuffie; batteria perfetta dopo due annni
Funziona perfettamente, audio impeccabile e comoda da indossare anche durante gli esercizi in palestra. Comprata una seconda volta; la prima acquistata da mio figlio due anni prima funziona perfettamente e la durata della batteria si ridotta di pochissimo.
Esta avaliação foi feita para TAA4216BK Cuffie sportive wireless
Esta avaliação foi feita para TAA4216BK Cuffie sportive wireless