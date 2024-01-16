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Descontinuado

Auscultadores desportivos sem fios

TAA4216BK/00

4.4
| (11) Críticas
Mantenha-se ativo. Sinta-se livre. Agite o corpo.
Estes auscultadores on-ear sem fios, resistentes e leves foram concebidos para estilos de vida ativos. As proteções para os ouvidos amovíveis e laváveis mantêm o conforto, quer esteja a usar a passadeira ou a desfrutar da praia. As 35 horas de tempo de reprodução garantem que a música não para.
Ver todos os benefícios

Mantenha-se ativo. Sinta-se livre. Agite o corpo.

  • Proteções laváveis para os ouvidos

  • Leves e resistentes

  • Proteção contra pó/água IP55

Vá mais longe. 35 horas de reprodução

Vá mais longe. 35 horas de reprodução

Com 35 horas de reprodução com um único carregamento, estes auscultadores on-ear sem fios acompanham-no no seu treino e mais além. Para uma carga completa, o carregamento demora menos de 2 horas. Precisa de um reforço extra? Um carregamento de 15 minutos proporciona-lhe 2 horas adicionais de reprodução.

Para praticar desporto ou para quando está em movimento. Proteções laváveis para os ouvidos

Para praticar desporto ou para quando está em movimento. Proteções laváveis para os ouvidos

Os revestimentos suaves e respiráveis das proteções para os ouvidos são amovíveis para uma limpeza fácil e contêm gel refrescante. Independentemente da atividade que realizar, quando utilizar estes auscultadores poderá desfrutar de uma nova sensação de frescura!

Proteção contra pó/água IP55

Proteção contra pó/água IP55

A classificação IP55 significa que os seus auscultadores estão tão preparados para funcionar em trilhos poeirentos como sob chuva intensa. Por mais que sue e onde quer que vá, nada o fará desistir!

Especificações técnicas

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Críticas

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4.4

de 5

11

Críticas

1

16/01/2024

España

España

TAA4216BK

Las almohadillas se pueden lavar, yo particularmente las he lavado una vez a mano y dándole el tiempo suficiente para que sequen bien. El ajuste es muy bueno, tienen como un acolchado en la parte superior. Los tengo que cargar por usb C aproximadamente 3 veces cada dos meses, usándolos un entreno cada día y en algún meeting. Me vino con un código para correr una carrera de forma gratuita. Había leído en las especificaciones que los bajos estaban muy subidos pero no me da esa sensación, el sonido es bastante bueno. Se pueden conectar también por cable, una opción que uso cuando no me da tiempo a cargarlos. Por buscar un punto negativo seria el trabajo que hace el micrófono en ambientes de mucho ruido.

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Esta avaliação foi feita para TAA4216BK Auriculares deportivos inalámbricos

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16/11/2022

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

All Good

Decent level of water protection. Comfortable. Decent sound. Can hear ambient noise if you want to. Do look a little large but no big issue. Swapped my adidas RPT01 for these. Far better. Adidas ones kept breaking!

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Esta avaliação foi feita para TAA4216BK Wireless sports headphones

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23/04/2025

Italia

Italia

Comprador verificado

Ottime cuffie; batteria perfetta dopo due annni

Funziona perfettamente, audio impeccabile e comoda da indossare anche durante gli esercizi in palestra. Comprata una seconda volta; la prima acquistata da mio figlio due anni prima funziona perfettamente e la durata della batteria si ridotta di pochissimo.

Esta avaliação foi feita para TAA4216BK Cuffie sportive wireless

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