Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
TAA6709BK/00
Ajuste True Wireless open-ear
Condução pelo ar
Proteção contra pó/água IP55
Até 28 horas de reprodução
O design open-ear destes auriculares evita que tenha de experimentar almofadas de vários tamanhos. Em vez disso, os confortáveis ganchos para as orelhas adaptam-se às suas orelhas e uma fixação em borracha na extremidade de cada gancho agarra suavemente a parte posterior da orelha para maior segurança e um ajuste perfeito.
Música, audiolivros, podcasts, listas de reprodução para treinos. Vai desfrutar de um bom som com graves satisfatórios, independentemente do que estiver a ouvir! Cada auscultador assenta de forma segura na curva do ouvido externo e os diafragmas de precisão direcionam o som para o canal auditivo sem o vedar, para que possa ouvir o som à sua volta enquanto os utiliza.
Caminhe na floresta. Corra à chuva. A classificação IP55 significa que estes auriculares open-ear não se importam com o suor, a humidade ou o pó. Por isso, nunca serão desculpa para ficar no sofá! Se estiver a fazer exercício no exterior, a luz de circulação mantém a visibilidade.
4.3
de 5
28
Críticas
85%
recomendam este produto
Costera62
03/12/2025
España
Comprador verificado
Geniales
Perfectos cómo se describen en la leyenda de la propaganda. Son muy cómodos y se escuchan genial. Era lo que buscaba para mis oídos ya que con el resto tenía problemas a la hora de adaptarlos a mis oídos y tenía que andar con mucho cuidado para no perderlos.
Esta avaliação foi feita para 6000 series TAA6709BK Auriculares deportivos inalámbricos abiertos
Esta avaliação foi feita para 6000 series TAA6709BK Auriculares deportivos inalámbricos abiertos
50 Peas
15/11/2025
United Kingdom
Comprador verificado
Perfect solution for secure earbuds without pain.
These have been the solution I've been looking for! In ear earbuds hurt too much and I've found the one resting in your lobes too easy to fall out. The solution, open ear headphones with ear clips. Very secure! All I want is to listen to my music without constantly pushing a bud back. The sound quality is perfect for me,nice rounded sound, I'm not and audio geeks I just want an easy solution to listen to my music. Being able to hear outside noises is good for me as I want to be aware of my surroundings. Lastly the running light are a bonus when walking the dog on dark nights, I feel more visible. Couldn't be happier with these if I two pairs.
Esta avaliação foi feita para 6000 series TAA6709BK Open-ear true wireless sports headphones
Esta avaliação foi feita para 6000 series TAA6709BK Open-ear true wireless sports headphones
Mzicmu
06/06/2025
France
Comprador verificado
Très bon rapport qualité prix.
Facile à mettre en place, très bonne qualité de son et agréable à porter.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 6000 series TAA6709BK Écouteurs sport open-ear sans fil True Wireless
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 6000 series TAA6709BK Écouteurs sport open-ear sans fil True Wireless