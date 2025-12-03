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  • Abra os ouvidos. Atinja a passada.
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Descontinuado

6000 seriesAuscultadores True Wireless open-ear desportivos

TAA6709BK/00

4.3
| (28) Críticas | 85% recomendam este produto
Abra os ouvidos. Atinja a passada.
Atinja o objetivo com os verdadeiros auriculares open-ear que se adaptam sempre na perfeição! Um gancho macio e confortável mantém estes auriculares no lugar, independentemente da forma como gosta de se mover, e o design de open-ear significa que irá ouvir o mundo à sua volta e a sua música.
Ver todos os benefícios

Abra os ouvidos. Atinja a passada.

  • Ajuste True Wireless open-ear

  • Condução pelo ar

  • Proteção contra pó/água IP55

  • Até 28 horas de reprodução

Ajuste True Wireless open-ear. Ouça o mundo, sinta a batida

Ajuste True Wireless open-ear. Ouça o mundo, sinta a batida

O design open-ear destes auriculares evita que tenha de experimentar almofadas de vários tamanhos. Em vez disso, os confortáveis ganchos para as orelhas adaptam-se às suas orelhas e uma fixação em borracha na extremidade de cada gancho agarra suavemente a parte posterior da orelha para maior segurança e um ajuste perfeito.

Condução pelo ar. Nada no seu canal auditivo, exceto música

Condução pelo ar. Nada no seu canal auditivo, exceto música

Música, audiolivros, podcasts, listas de reprodução para treinos. Vai desfrutar de um bom som com graves satisfatórios, independentemente do que estiver a ouvir! Cada auscultador assenta de forma segura na curva do ouvido externo e os diafragmas de precisão direcionam o som para o canal auditivo sem o vedar, para que possa ouvir o som à sua volta enquanto os utiliza.

Saia para o exterior. Proteção contra pó e água IP55

Saia para o exterior. Proteção contra pó e água IP55

Caminhe na floresta. Corra à chuva. A classificação IP55 significa que estes auriculares open-ear não se importam com o suor, a humidade ou o pó. Por isso, nunca serão desculpa para ficar no sofá! Se estiver a fazer exercício no exterior, a luz de circulação mantém a visibilidade.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

28

Críticas

85%

recomendam este produto

2

03/12/2025

España

España

Comprador verificado

Geniales

Perfectos cómo se describen en la leyenda de la propaganda. Son muy cómodos y se escuchan genial. Era lo que buscaba para mis oídos ya que con el resto tenía problemas a la hora de adaptarlos a mis oídos y tenía que andar con mucho cuidado para no perderlos.

Esta avaliação foi feita para 6000 series TAA6709BK Auriculares deportivos inalámbricos abiertos

Esta avaliação foi feita para 6000 series TAA6709BK Auriculares deportivos inalámbricos abiertos

15/11/2025

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Perfect solution for secure earbuds without pain.

These have been the solution I've been looking for! In ear earbuds hurt too much and I've found the one resting in your lobes too easy to fall out. The solution, open ear headphones with ear clips. Very secure! All I want is to listen to my music without constantly pushing a bud back. The sound quality is perfect for me,nice rounded sound, I'm not and audio geeks I just want an easy solution to listen to my music. Being able to hear outside noises is good for me as I want to be aware of my surroundings. Lastly the running light are a bonus when walking the dog on dark nights, I feel more visible. Couldn't be happier with these if I two pairs.

Esta avaliação foi feita para 6000 series TAA6709BK Open-ear true wireless sports headphones

Esta avaliação foi feita para 6000 series TAA6709BK Open-ear true wireless sports headphones

06/06/2025

France

France

Comprador verificado

Très bon rapport qualité prix.

Facile à mettre en place, très bonne qualité de son et agréable à porter.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 6000 series TAA6709BK Écouteurs sport open-ear sans fil True Wireless

Sim, recomendo este produto

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