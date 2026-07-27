Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
TAE4105WT/00
Diafragmas de 10 mm/posterior fechada
Auriculares
Branco
O que seria da vida em movimento sem a companhia das suas faixas favoritas? Estes auscultadores oferecem graves fortes e arrojados através de diafragmas potentes em neodímio de 10 mm e uma audição confortável graças aos auriculares que garantem um ajuste perfeito.
O tubo acústico oval e os três tamanhos de almofadas de borracha amovíveis garantem um ajuste confortável. Desfrute de cada segundo das músicas que adora.
Atenda uma chamada. Coloque a sua lista de reprodução em pausa. Tudo isto sem tocar no seu smartphone. O conector angular ajuda a manter os auscultadores encaixados no seu dispositivo inteligente, o que é prático se tiver o telemóvel no bolso.
Críticas