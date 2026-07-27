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Auriculares com microfone

TAE4105WT/00

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto
Sinta os graves
Desfrute de graves potentes em todas as suas músicas. Estes auriculares proporcionam um ajuste confortável e o comando no fio permite colocar as listas de reprodução em pausa. Perfeitos para quando recebe uma chamada e os graves da sua música favorita estão prestes a rebentar!
Ver todos os benefícios

Sinta os graves

  • Diafragmas de 10 mm/posterior fechada

  • Auriculares

  • Branco

Graves poderosos. Som nítido

O que seria da vida em movimento sem a companhia das suas faixas favoritas? Estes auscultadores oferecem graves fortes e arrojados através de diafragmas potentes em neodímio de 10 mm e uma audição confortável graças aos auriculares que garantem um ajuste perfeito.

Desfrute da sua música com todo o conforto

O tubo acústico oval e os três tamanhos de almofadas de borracha amovíveis garantem um ajuste confortável. Desfrute de cada segundo das músicas que adora.

Comando no fio. Controle facilmente música e chamadas

Atenda uma chamada. Coloque a sua lista de reprodução em pausa. Tudo isto sem tocar no seu smartphone. O conector angular ajuda a manter os auscultadores encaixados no seu dispositivo inteligente, o que é prático se tiver o telemóvel no bolso.

Especificações técnicas

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