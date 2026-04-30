Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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TAH4000BK/00
Disponível em
Som natural. Função Dynamic Bass
Encaixe on-ear confortável
Componentes substituíveis
Até 70 horas de reprodução
Os diafragmas de 32 mm personalizados e o Dynamic Bass combinam-se para lhe proporcionar um som incrível com graves ricos e completos, mesmo com volumes baixos. Se estiver a ver um filme ou a jogar, pode ativar um modo de baixa latência na nossa aplicação complementar.
As proteções suaves para as orelhas em pele PU e o aro para a cabeça macio e ajustável proporcionam-lhe uma adaptação extremamente confortável. Para uma melhor vedação acústica e conforto, pode substituir as almofadas em espuma de memória se estas se desgastarem com o tempo. Também pode trocar a bateria recarregável de iões de lítio dos auscultadores quando esta atingir o fim da sua vida útil.
A compatibilidade com os mais recentes dispositivos Bluetooth® 6.0 permite-lhe transmitir sem perturbações no som, para além de lhe possibilitar ligar-se a dois dispositivos em simultâneo. O Android Fast Pair e o Microsoft Swift Pair também são suportados.
Críticas