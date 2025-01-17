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Auscultadores sem fios on-ear

TAH4205RD/00

2.9
| (39) Críticas

Disponível em

Azul
Azul
Branco
Branco
Preto
Preto
Vermelho
Vermelho
Sinta os graves
Ouça as suas músicas com graves mais potentes. Estes auscultadores on-ear sem fios dispõem de um botão Bass Boost para aumentar a intensidade sempre que quiser. Desfrute de até 29 horas de reprodução, carregamento rápido e cores mate elegantes à sua escolha.
Ver todos os benefícios

Sinta os graves

  • Diafragmas de 32 mm/posterior fechada

  • On-ear

  • Dobragem compacta

  • Até 29 horas de reprodução

Botão BASS boost. Graves mais potentes com um toque

Botão BASS boost. Graves mais potentes com um toque

Estes auscultadores on-ear contam com diafragmas acústicos potentes em neodímio de 32 mm que garantem um som nítido e graves ricos. Quando quiser mais, basta premir o botão BASS boost para sentir imediatamente a diferença.

29 horas de reprodução. Carregamento USB-C

29 horas de reprodução. Carregamento USB-C

Pode obter até 29 horas de tempo de reprodução com um carregamento de 2 horas através de USB-C. Se começar a ficar sem bateria, um carregamento rápido de 15 minutos permite manter a reprodução de música durante mais 4 horas.

Aro para a cabeça ajustável, leve e almofadado

Aro para a cabeça ajustável, leve e almofadado

Disponíveis em elegantes paletas de cores mate, estes auscultadores on-ear incluem um aro almofadado tão leve que quase não dará por ele. As proteções dos ouvidos macias estão claramente identificadas para o lado esquerdo/direito e podem ser inclinadas até obter um ajuste perfeito.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.9

de 5

39

Críticas

17/01/2025

España

España

Fantásticos

Me los regalaron por navidad y el sonido es fantástico, además que l batería dura mil horas, y no miento cuando lo digo ya que sin cascos no puedo vivir.

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Esta avaliação foi feita para TAH4205WT Auriculares inalámbricos de diadema

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14/12/2023

España

España

Comprador verificado

Geniales

Fantásticos muy cómodos y prácticos. Mucha calidad. Los recomiendo al 1000%

Pontos positivos

Todo

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03/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great for those with sensitive hearing

I use them to listen to audiobooks, music, videos, take calls, all the things you use them for. But I also use them to cancel out most sounds when I get overstimulated (am anxious and autistic) and also use them at concerts as I get overstimulated in loud environments but love concerts for the vibes. I agree with the other reviewee about the constant 'battery low' warning when you get to 15%. Very annoying indeed.

Pontos positivos

29 hours of listening

Pontos negativos

Warning at 15% every minute or so

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Esta avaliação foi feita para TAH4205BK On-ear Wireless Headphones

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