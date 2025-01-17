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Política de devolução de 30 dias
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TAH4205RD/00
Diafragmas de 32 mm/posterior fechada
On-ear
Dobragem compacta
Até 29 horas de reprodução
Estes auscultadores on-ear contam com diafragmas acústicos potentes em neodímio de 32 mm que garantem um som nítido e graves ricos. Quando quiser mais, basta premir o botão BASS boost para sentir imediatamente a diferença.
Pode obter até 29 horas de tempo de reprodução com um carregamento de 2 horas através de USB-C. Se começar a ficar sem bateria, um carregamento rápido de 15 minutos permite manter a reprodução de música durante mais 4 horas.
Disponíveis em elegantes paletas de cores mate, estes auscultadores on-ear incluem um aro almofadado tão leve que quase não dará por ele. As proteções dos ouvidos macias estão claramente identificadas para o lado esquerdo/direito e podem ser inclinadas até obter um ajuste perfeito.
2.9
de 5
39
Críticas
diaz-
17/01/2025
España
Fantásticos
Me los regalaron por navidad y el sonido es fantástico, además que l batería dura mil horas, y no miento cuando lo digo ya que sin cascos no puedo vivir.
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Esta avaliação foi feita para TAH4205WT Auriculares inalámbricos de diadema
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14/12/2023
España
Comprador verificado
Geniales
Fantásticos muy cómodos y prácticos. Mucha calidad. Los recomiendo al 1000%
Pontos positivos
Todo
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RatMan43
03/01/2023
United Kingdom
Great for those with sensitive hearing
I use them to listen to audiobooks, music, videos, take calls, all the things you use them for. But I also use them to cancel out most sounds when I get overstimulated (am anxious and autistic) and also use them at concerts as I get overstimulated in loud environments but love concerts for the vibes. I agree with the other reviewee about the constant 'battery low' warning when you get to 15%. Very annoying indeed.
Pontos positivos
29 hours of listening
Pontos negativos
Warning at 15% every minute or so
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A vida útil da pilha é aproximada e pode variar dependendo das condições da aplicação.