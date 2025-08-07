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TAK2000BL/00
Auriculares on-ear com fios
Volume limitado a 85 dB
Personalizável. Partilha de áudio.
Resistentes e dobráveis
Uma porta de partilha de áudio incorporada significa que pode ligar estes auscultadores em cadeia para que as crianças possam ouvir em conjunto a partir do mesmo dispositivo. Basta ligar um cabo de auscultadores padrão de 3,5 mm à porta de partilha de áudio nestes auscultadores e, em seguida, ligar a outra extremidade do cabo à entrada de auscultadores no segundo par de auscultadores.
Fabricados com materiais resistentes e não tóxicos, estes auscultadores foram concebidos para suportar os rigores da utilização diária das crianças. Quando não estão a ser utilizados, podem ser dobrados de forma plana para um armazenamento fácil numa gaveta. Ou pode dobrá-los para dentro, criando um conjunto compacto que cabe facilmente em bolsos e sacos.
Estes auscultadores com fios ligam-se a dispositivos através de USB-C, o que os torna compatíveis com a maioria dos computadores portáteis, telemóveis e tablets. O adaptador de ficha de auscultadores para USB-C amovível com cabo de 3,5 mm está incluído na caixa.
4.7
de 5
23
Críticas
94%
recomendam este produto
Kelly Ele
07/08/2025
Italia
Basiche ma accattivanti
Le cuffie sono molto basic, ma sono molto accattivanti per i bambini perche possono essere personalizzate a loro piacimento con il logo dei loro personaggi preferiti. Nella confezione sono già inclusi 2 dischetti pretagliati con l'immagine di una cane che surfa, e due dischetti vuoi da personalizzare a piacimento. Si può anche stampare un logo o un'immagine o un nome a misura del dischetto e ogni bambino può avere le proprie cuffie personalizzate. Il suono si sente bene, e i cuscinetti isolano abbastanza dall'ambiente esterno.
Pontos positivos
Comode e leggere
Pontos negativos
Avrei gradito trovare piu dischetti con disegni
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini
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Valentina88
01/08/2025
Italia
Ottima idea regalo
Bellissima idea regalo bambini queste cuffie colorate. Mio figlio ha apprezzato il design e i disegni. Io ho apprezzato il controllo dell'audio, ne troppo alto ne troppo basso. Molto comode data la forma ergonomica e morbide sulle orecchie. Bella anche l'idea dell'uso in condivisione.
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01/08/2025
Italia
Ottimo prodotto per bambini
Le cuffie PHILIPS TAK2000CT sono perfette per i bambini: leggere, comode e con un design pieghevole molto pratico da portare in giro. Il volume è limitato per proteggere l’udito e la qualità audio è sorprendentemente buona per questa fascia. Ottima scelta per l’uso quotidiano, a casa o in viaggio. Io le consiglio le ho acquistato per mio nipote.
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Volume limitado a 85 dB em conformidade com as normas EN 50332 para uma audição segura.