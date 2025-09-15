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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Auscultadores sem fios on-ear
Volume limitado a 85 dB
Luzes LED. Partilha de áudio.
Resistentes e dobráveis
Especialmente concebidos para serem extra seguros para os ouvidos mais jovens, estes auscultadores foram limitados a 75 dB para audição em casa ou durante o estudo. Para ouvir em ambientes com mais ruído fora de casa, os pais podem utilizar a aplicação Philips Headphones para definir um limite de volume de 85 dB no modo de viagem.*
Os botões de controlo redondos grandes na parte inferior das proteções dos ouvidos facilitam a utilização destes auscultadores pelas crianças, enquanto as proteções dos ouvidos mais pequenas com almofadas macias tornam a sua utilização confortável. O aro para a cabeça almofadado ajusta-se facilmente para uma adaptação perfeita e inclui pontos na parte posterior que ajudam as crianças a ver como colocar os auscultadores corretamente.
Os LED coloridos nas proteções dos ouvidos combinam-se com o design multicolorido destes auscultadores para que se destaquem como se pretende. Os LED podem ser configurados para brilhar com cores diferentes: brilhantes para crianças que querem expressar o seu próprio sentido de estilo.
Prémios
4.6
de 5
24
Críticas
94%
recomendam este produto
chanelly1
15/09/2025
Italia
Ottime
Eravamo alle ricerca di cuffie per bambini. Mio figlio si trova molto bene con queste cuffie, si collegano facilmente senza problemi al telefono o altri dispositivi. Il volume basso per i bambini è un’idea molto bella perchè consente di avere sempre un volume basso non nocivo per le orecchie. La durata della batteria è molto lunga e nonostante l’utilizzo quotidiano, le ricarica una volta ogni 4 giorni, inoltre la carica è veloce. Sicuramente ne acquisteremo delle altre per l’altro figlio che ne avrà bisogno per ascoltare gli audio mentre fa dei compiti interattivi. La qualità è molto buona e non possiamo che consigliarle a tutti i genitori e bambini
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini
ROSSELLA A.
09/08/2025
Italia
ottime cuffie per bambini
Ottime cuffie per bambini, il design è ineccepibile, i colori sono bellissimi. L'utilizzo in wireless è comodo soprattutto per non avere sempre il cavetto attaccato. La qualità del suono è eccezionale. Dopo l'utilizzo la bambina riferisce di non aver nessun fastidio, di conseguenza sono un prodotto comodo da indossare, questo dovuto alle conchiglie auricolari più piccole e alla loro imbottitura.le cuffie sono dotate anche di un microfono integrato. Possibilità di scaricare l'APP PHILIPS HEADPHONES con controllo parentale per impostare limiti di ascolto e passare da 75dB che sarebbe la modalità sicura a 85dB che sarebbe quella da viaggio. Consiglio queste cuffie.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini
Andrei194
09/08/2025
Italia
Ottime cuffie
Queste cuffie sono di buona qualità. Facili da indossare e molto morbide. Peccato per l'assenza del cavo jack-in da 3.5, ma basta averne uno. Durata molto buona.
Esta avaliação foi feita para 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini
Esta avaliação foi feita para 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini
Volume limitado a 75 dB no modo normal e 85 dB no modo de viagem, de acordo com as normas EN 50332 para uma audição segura.