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Descontinuado

Auscultadores com microfone

TAKH101BL/00

Vamos!

Deixe-os ver, ouvir ou jogar com os auscultadores on-ear que não prejudicam os ouvidos. Estes auscultadores coloridos são confortáveis e têm o volume limitado a 85 dB. As crianças podem desfrutar em segurança do seu tempo com dispositivos eletrónicos ou das suas músicas favoritas.

Ver todos os benefícios

Vamos!

  • Diafragmas de 32 mm/posterior fechada

  • On-ear

  • Proteções suaves para os ouvidos

Um cabo com 1,2 m de comprimento que é ideal para utilização no exterior

O comprimento ideal de cabo para colocar o equipamento áudio onde se quiser.

Diafragmas acústicos de 32 mm. Som nítido

Especialmente concebidos para proteger os ouvidos das crianças, estes auscultadores apresentam diafragmas acústicos de 32 mm que foram limitados a 85 dB. Pode relaxar sabendo que os seus filhos estão a desfrutar das suas músicas, vídeos e jogos com segurança.

Design dobrável compacto. Arrumação fácil

Estes auscultadores on-ear para crianças podem ser dobrados para dentro, criando um conjunto compacto. Perfeito quando os quer colocar no bolso do casaco ou no saco.

Especificações técnicas

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Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

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