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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
TAKH101PK/00
Vamos!
Deixe-os ver, ouvir ou jogar com os auscultadores on-ear que não prejudicam os ouvidos. Estes auscultadores coloridos são confortáveis e têm o volume limitado a 85 dB. As crianças podem desfrutar em segurança do seu tempo com dispositivos eletrónicos ou das suas músicas favoritas.
Diafragmas de 32 mm/posterior fechada
On-ear
Proteções suaves para os ouvidos
O comprimento ideal de cabo para colocar o equipamento áudio onde se quiser.
Especialmente concebidos para proteger os ouvidos das crianças, estes auscultadores apresentam diafragmas acústicos de 32 mm que foram limitados a 85 dB. Pode relaxar sabendo que os seus filhos estão a desfrutar das suas músicas, vídeos e jogos com segurança.
Estes auscultadores on-ear para crianças podem ser dobrados para dentro, criando um conjunto compacto. Perfeito quando os quer colocar no bolso do casaco ou no saco.
Críticas