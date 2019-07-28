Para fazer as coisas à sua maneira

As crianças podem divertir-se com auscultadores on-ear personalizáveis. Estes auscultadores têm o volume limitado a 85 dB e são suficientemente resistentes para serem transportados na mochila da escola. As crianças podem decorar as proteções para os ouvidos com autocolantes ou com as suas próprias obras de arte!