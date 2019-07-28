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Descontinuado
TAKH301PK/00
Para fazer as coisas à sua maneira
As crianças podem divertir-se com auscultadores on-ear personalizáveis. Estes auscultadores têm o volume limitado a 85 dB e são suficientemente resistentes para serem transportados na mochila da escola. As crianças podem decorar as proteções para os ouvidos com autocolantes ou com as suas próprias obras de arte!
Diafragmas de 32 mm/posterior fechada
On-ear
Proteções suaves para os ouvidos
O comprimento ideal de cabo para colocar o equipamento áudio onde se quiser.
Especialmente concebidos para proteger os ouvidos das crianças, estes auscultadores apresentam diafragmas acústicos de 32 mm que foram limitados a 85 dB. Pode relaxar sabendo que os seus filhos estão a desfrutar das suas músicas, vídeos e jogos com segurança.
As crianças podem personalizar estes auscultadores com autocolantes ou mesmo com os seus desenhos mais recentes. O revestimento externo transparente abre-se para poder colocar um desenho no interior. Estão incluídos com os auscultadores três conjuntos de autocolantes e cartões.
Críticas