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Descontinuado
TAKH402BL/00
Brilhar como uma estrela
Prepare-os para a ação com os modernos auscultadores on-ear que se iluminam. Estes auscultadores resistentes e sem fios têm o volume limitado a 85 dB. Um painel LED na proteção para as orelhas permite que as crianças deem brilho ao seu estilo com luzes coloridas.
Diafragmas de 32 mm/posterior fechada
On-ear
Proteções suaves para os ouvidos
Desde viagens para fora até uma semana de tempo de antena - as crianças vão adorar estes auscultadores on ear sem fios. Têm 20 horas de tempo de reprodução com um único carregamento: suficiente para entretenimento durante alguns dias ou mais.
Especialmente concebidos para proteger os ouvidos das crianças, estes auscultadores apresentam diafragmas acústicos de 32 mm que foram limitados a 85 dB. Pode relaxar sabendo que os seus filhos estão a desfrutar das suas músicas, vídeos e jogos com segurança.
Proteções dos ouvidos suaves e uma almofada do aro para a cabeça suave mantêm as crianças confortáveis, independentemente de estarem a ouvir música ou a ver os seus YouTubers favoritos.
4.2
de 5
5
Críticas
80%
recomendam este produto
Marcos43
08/04/2020
España
regalazo
mi sobrino está encantado con el regalo que le he hecho. no puede parar con las luces. además suenan bien y tienen buena autonomía.
Pontos positivos
pensado para los niños
Pontos negativos
un poco más de autonomía
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Data de utilização 2019-03-08
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Data de utilização 2019-03-08
Cata78
07/01/2021
Italia
Funcionário da Philips
Eccezionale Dono Natalizio
[Employee of philipsglobal] Ho scelto di regalare alle mie due Figlie di 6 e 8 anni queste cuffie per Natale, Bhe che dire Regalo azzeccatissimo è stato facilissimo collegare le cuffie al Tablet grazie al Bluetooth ed il suono è veramente coinvolgente ed eccezionale nonostante la limitazione di Db messa appunto per tutelare l'udito dei più piccoli. Il tocco in più molto apprezzato è di certo il padiglione che si illumina chicca che le mie figlie Amano moltissimo. Grazie Philips per aver illuminato e regalato gioia alle mie piccole Principesse!!!! Top
Pontos positivos
Suono, Facilità d'uso, Padiglione che si illumina
Pontos negativos
Sinceramente nessuo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAKH402PK Cuffia wireless
Data de utilização 2019-12-07
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAKH402PK Cuffia wireless
Data de utilização 2019-12-07
usuario imaginario
06/09/2021
España
Justo lo que necesitaba mi niña y esta encantada.
Fácil de usar, cómodo y divertido para los niños. Se conecta muy fácil
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Data de utilização 2021-08-06
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Data de utilização 2021-08-06