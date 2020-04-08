ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia de produto único
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia de produto único
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização

Descontinuado

Auriculares sem fios

TAKH402PK/00

4.2

| (5) Críticas | 80% recomendam este produto

Disponível em

Azul
Azul
Rosa
Rosa

Brilhar como uma estrela

Prepare-os para a ação com os modernos auscultadores on-ear que se iluminam. Estes auscultadores resistentes e sem fios têm o volume limitado a 85 dB. Um painel LED na proteção para as orelhas permite que as crianças deem brilho ao seu estilo com luzes coloridas.

Ver todos os benefícios

Brilhar como uma estrela

  • Diafragmas de 32 mm/posterior fechada

  • On-ear

  • Proteções suaves para os ouvidos

20 horas de tempo de reprodução. Sem fios, sem emaranhamentos

Desde viagens para fora até uma semana de tempo de antena - as crianças vão adorar estes auscultadores on ear sem fios. Têm 20 horas de tempo de reprodução com um único carregamento: suficiente para entretenimento durante alguns dias ou mais.

Diafragmas acústicos de 32 mm. Som nítido

Especialmente concebidos para proteger os ouvidos das crianças, estes auscultadores apresentam diafragmas acústicos de 32 mm que foram limitados a 85 dB. Pode relaxar sabendo que os seus filhos estão a desfrutar das suas músicas, vídeos e jogos com segurança.

Almofadas confortáveis nos ouvidos e na cabeça. Perfeitas para os ouvidos das crianças

Proteções dos ouvidos suaves e uma almofada do aro para a cabeça suave mantêm as crianças confortáveis, independentemente de estarem a ouvir música ou a ver os seus YouTubers favoritos.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

5

Críticas

80%

recomendam este produto

2
1

08/04/2020

España

España

regalazo

mi sobrino está encantado con el regalo que le he hecho. no puede parar con las luces. además suenan bien y tienen buena autonomía.

Pontos positivos

pensado para los niños

Pontos negativos

un poco más de autonomía

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAKH402PK Auriculares inalámbricos

Data de utilização 2019-03-08

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAKH402PK Auriculares inalámbricos

Data de utilização 2019-03-08

07/01/2021

Italia

Italia

Funcionário da Philips

Eccezionale Dono Natalizio

[Employee of philipsglobal] Ho scelto di regalare alle mie due Figlie di 6 e 8 anni queste cuffie per Natale, Bhe che dire Regalo azzeccatissimo è stato facilissimo collegare le cuffie al Tablet grazie al Bluetooth ed il suono è veramente coinvolgente ed eccezionale nonostante la limitazione di Db messa appunto per tutelare l'udito dei più piccoli. Il tocco in più molto apprezzato è di certo il padiglione che si illumina chicca che le mie figlie Amano moltissimo. Grazie Philips per aver illuminato e regalato gioia alle mie piccole Principesse!!!! Top

Pontos positivos

Suono, Facilità d'uso, Padiglione che si illumina

Pontos negativos

Sinceramente nessuo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAKH402PK Cuffia wireless

Data de utilização 2019-12-07

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAKH402PK Cuffia wireless

Data de utilização 2019-12-07

06/09/2021

España

España

Justo lo que necesitaba mi niña y esta encantada.

Fácil de usar, cómodo y divertido para los niños. Se conecta muy fácil

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAKH402PK Auriculares inalámbricos

Data de utilização 2021-08-06

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAKH402PK Auriculares inalámbricos

Data de utilização 2021-08-06

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis