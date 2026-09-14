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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Os Ringo Duo
Auscultadores ultraleves com um design icónico dos anos 80 e um som moderno impressionante. Pode usá-los sem fios ou com fios, e incluem almofadas auriculares pretas, amarelas e laranja para maximizar o estilo retro.
Som impressionante. Visual retro
Ouça sem fios ou com fios
Até 26 horas de reprodução
Cabo USB-C incluído
O visual remete para o passado. O som traz-nos de volta ao presente. Com diafragmas de 40 mm com afinação personalizada, estes auscultadores supra-aurais proporcionam um som quente, com graves ricos e vozes nítidas. Ouça sem fios ou utilize o cabo USB-C incluído para os usar com fios.
Os auscultadores Ringo Duo pesam apenas 80 g e a banda para a cabeça ultraleve ajusta-se facilmente para um encaixe perfeito. Recebe três conjuntos de almofadas adicionais em preto, amarelo e laranja, para combinar como quiser.
Uma carga completa proporciona até 26 horas de reprodução e demora 2 horas através de USB-C. Se precisar de um reforço rápido, basta carregar estes auscultadores supra-aurais durante 15 minutos para obter mais 6 horas de reprodução.
Prémios
4.9
de 5
38
Críticas
100%
recomendam este produto
EspeO
14/09/2026
España
Parte da promoção
COMODIDAD
Estos cascos me han parecido un auténtico descubrimiento;son ligeros, cómodos y con buena autonomía. Puedes usarlos tanto de forma inalámbrica y a través de su cable en caso de no tener batería, la cual es de 26h con 15 minutos de carga. Su diseño retro se inspira en los 80. El sonido es perfecto y cuenta con micrófono integrado.
Esta avaliação foi feita para Moving Sound TAMS1BK Auriculares inalámbricos de diadema
Esta avaliação foi feita para Moving Sound TAMS1BK Auriculares inalámbricos de diadema
MARIASOLC
10/09/2026
España
Parte da promoção
Son muy comodos, ligeros y con muy buena calidad de sonido.
Lo que mas me ha encantado de estos cascos es la comodidad y ligereza. Lleva unas almohadillas que sujetan bien sin presionar las orejas por lo que son muy comodas y no molestan si los llebas mucho tiempo puestos. Ademas que la calidad del sonido es estupendo, se oye muy bien. Tambien me fustan que no pesan nada. Por lo que he comprobado la bateria dura bastante, lo que hace que te los puedas llevar a cualquier parte sin preocuparte que se agote. Los recomiendo un monton.
Esta avaliação foi feita para Moving Sound TAMS1YL Auriculares inalámbricos de diadema
Esta avaliação foi feita para Moving Sound TAMS1YL Auriculares inalámbricos de diadema
KaterinDayanaÁ
05/09/2026
España
Parte da promoção
Súper funcional
Me encanta el diseño la forma como se escucha y la durabilidad lo controlas todo súper bien y realmente no se siente que tienes algo puesto porque no pesa es súper ligero me encantoooo
Esta avaliação foi feita para Moving Sound TAMS1BK Auriculares inalámbricos de diadema
Esta avaliação foi feita para Moving Sound TAMS1BK Auriculares inalámbricos de diadema