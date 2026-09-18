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  • Os Ringo Duo
  • Os Ringo Duo
  • Os Ringo Duo
  • Os Ringo Duo
  • Os Ringo Duo
  • Os Ringo Duo
  • Os Ringo Duo
  • Os Ringo Duo
  • Os Ringo Duo
  • Os Ringo Duo
  • Os Ringo Duo
  • Os Ringo Duo
  • Os Ringo Duo
  • Os Ringo Duo
  • Os Ringo Duo
  • Os Ringo Duo
  • Os Ringo Duo
  • Os Ringo Duo
  • Os Ringo Duo
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  • Os Ringo Duo
  • Os Ringo Duo
  • Os Ringo Duo
  • Os Ringo Duo
  • Os Ringo Duo
  • Os Ringo Duo
  • Os Ringo Duo
  • Os Ringo Duo
  • Os Ringo Duo
  • Os Ringo Duo
  • Os Ringo Duo
  • Os Ringo Duo
  • Os Ringo Duo
  • Os Ringo Duo
  • Os Ringo Duo
  • Os Ringo Duo
  • Os Ringo Duo
  • Os Ringo Duo

Moving SoundAuscultadores supra-aurais sem fios

TAMS1YL/00

4.9

| (40) Críticas | 100% recomendam este produto

1 prémio

Disponível em

Amarelo
Amarelo
Black
Black

Os Ringo Duo

Auscultadores ultraleves com um design icónico dos anos 80 e um som moderno impressionante. Pode usá-los sem fios ou com fios, e incluem almofadas auriculares pretas, amarelas e laranja para maximizar o estilo retro.

Ver todos os benefícios

Os Ringo Duo

  • Som impressionante. Visual retro

  • Ouça sem fios ou com fios

  • Até 26 horas de reprodução

  • Cabo USB-C incluído

Um ícone dos anos 80, reinventado

Um ícone dos anos 80, reinventado

O visual remete para o passado. O som traz-nos de volta ao presente. Com diafragmas de 40 mm com afinação personalizada, estes auscultadores supra-aurais proporcionam um som quente, com graves ricos e vozes nítidas. Ouça sem fios ou utilize o cabo USB-C incluído para os usar com fios.

Ajuste ultraleve e almofadas adicionais em tons retro

Ajuste ultraleve e almofadas adicionais em tons retro

Os auscultadores Ringo Duo pesam apenas 80 g e a banda para a cabeça ultraleve ajusta-se facilmente para um encaixe perfeito. Recebe três conjuntos de almofadas adicionais em preto, amarelo e laranja, para combinar como quiser.

Longa duração da bateria e carregamento rápido

Longa duração da bateria e carregamento rápido

Uma carga completa proporciona até 26 horas de reprodução e demora 2 horas através de USB-C. Se precisar de um reforço rápido, basta carregar estes auscultadores supra-aurais durante 15 minutos para obter mais 6 horas de reprodução.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image TPV_PBTAWARD156

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.9

de 5

40

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

18/09/2026

España

España

Se oyen muy bien

Son perfectos y preciosos, su rendimiento es muy bueno, se oye todo genial incluso con poco volumen, dan bástate seguridad ya que se adaptan a cualquier medida de cabeza, los materiales son duros y resistentes, la potabilidad es muy ligera porque no pesan, no le encuentro ningún defecto

Esta avaliação foi feita para Moving Sound TAMS1BK Auriculares inalámbricos de diadema

Esta avaliação foi feita para Moving Sound TAMS1BK Auriculares inalámbricos de diadema

14/09/2026

España

España

COMODIDAD

Estos cascos me han parecido un auténtico descubrimiento;son ligeros, cómodos y con buena autonomía. Puedes usarlos tanto de forma inalámbrica y a través de su cable en caso de no tener batería, la cual es de 26h con 15 minutos de carga. Su diseño retro se inspira en los 80. El sonido es perfecto y cuenta con micrófono integrado.

Esta avaliação foi feita para Moving Sound TAMS1BK Auriculares inalámbricos de diadema

Esta avaliação foi feita para Moving Sound TAMS1BK Auriculares inalámbricos de diadema

10/09/2026

España

España

Son muy comodos, ligeros y con muy buena calidad de sonido.

Lo que mas me ha encantado de estos cascos es la comodidad y ligereza. Lleva unas almohadillas que sujetan bien sin presionar las orejas por lo que son muy comodas y no molestan si los llebas mucho tiempo puestos. Ademas que la calidad del sonido es estupendo, se oye muy bien. Tambien me fustan que no pesan nada. Por lo que he comprobado la bateria dura bastante, lo que hace que te los puedas llevar a cualquier parte sin preocuparte que se agote. Los recomiendo un monton.

Esta avaliação foi feita para Moving Sound TAMS1YL Auriculares inalámbricos de diadema

Esta avaliação foi feita para Moving Sound TAMS1YL Auriculares inalámbricos de diadema

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