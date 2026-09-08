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Nova

Moving SoundAuscultadores True Wireless

TAMS3BK/00

4.7

| (13) Críticas | 100% recomendam este produto

Disponível em

Black
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Yellow
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The Buds

As cores destacam-se. A música faz-se sentir. Com um visual arrojado e uma atitude descontraída, os The Buds mantêm a boa disposição com um som quente e detalhado e um estojo de carregamento inteligente e redondo que cabe no bolso. O seu dia, as suas listas de reprodução, o seu ritmo.

Ver todos os benefícios

The Buds

  • Som marcante. Visual retro

  • Estojo de carregamento inteligente

  • Cancelamento de ruído adaptativo

  • Até 42 horas de reprodução

Entre na sua zona com o cancelamento de ruído adaptativo

Entre na sua zona com o cancelamento de ruído adaptativo

O cancelamento de ruído adaptativo reage rapidamente ao ambiente envolvente para suprimir o ruído externo, incluindo o vento, em tempo real. Se quiser ouvir o que se passa à sua volta, o Modo de Perceção deixa entrar novamente os sons exteriores. A Perceção Rápida realça as vozes, para que possa conversar sem retirar os auscultadores.

Mantenha o ritmo com o estojo de carregamento inteligente redondo

Mantenha o ritmo com o estojo de carregamento inteligente redondo

Mais do que um carregador, este estojo inteligente permite-lhe controlar chamadas, a reprodução, o cancelamento de ruído e o Auracast™, ou ativar o modo de som Lo-Fi. Pode até ajudar a tirar fotografias, acionando remotamente a câmara do dispositivo ligado. As animações selecionáveis de vinil, cassete e amplificador permitem-lhe alterar o aspeto do ecrã tátil a cores de 1,47" do estojo.

Desfrute do ambiente durante mais tempo, com até 42 horas de reprodução

Desfrute do ambiente durante mais tempo, com até 42 horas de reprodução

Com o cancelamento de ruído desligado, uma carga completa proporciona 10 horas de reprodução, mais 32 horas adicionais com o estojo de carregamento inteligente (com o cancelamento de ruído ligado, obtém 7 horas e mais 23 horas com o estojo). Para um reforço rápido, 15 minutos proporcionam mais 3 horas. O estojo pode ser carregado através de USB-C.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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Críticas

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08/09/2026

Deutschland

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Good

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Esta avaliação foi feita para Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

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08/09/2026

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Schöne Qualität

Das war so gute Qualität ich mag es ich finde Toll so geil

Sim, recomendo este produto

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Philips

Super nachhaltik produciert top design sehr freundliche menschen.

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