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Nova
The Buds
As cores destacam-se. A música faz-se sentir. Com um visual arrojado e uma atitude descontraída, os The Buds mantêm a boa disposição com um som quente e detalhado e um estojo de carregamento inteligente e redondo que cabe no bolso. O seu dia, as suas listas de reprodução, o seu ritmo.
Som marcante. Visual retro
Estojo de carregamento inteligente
Cancelamento de ruído adaptativo
Até 42 horas de reprodução
O cancelamento de ruído adaptativo reage rapidamente ao ambiente envolvente para suprimir o ruído externo, incluindo o vento, em tempo real. Se quiser ouvir o que se passa à sua volta, o Modo de Perceção deixa entrar novamente os sons exteriores. A Perceção Rápida realça as vozes, para que possa conversar sem retirar os auscultadores.
Mais do que um carregador, este estojo inteligente permite-lhe controlar chamadas, a reprodução, o cancelamento de ruído e o Auracast™, ou ativar o modo de som Lo-Fi. Pode até ajudar a tirar fotografias, acionando remotamente a câmara do dispositivo ligado. As animações selecionáveis de vinil, cassete e amplificador permitem-lhe alterar o aspeto do ecrã tátil a cores de 1,47" do estojo.
Com o cancelamento de ruído desligado, uma carga completa proporciona 10 horas de reprodução, mais 32 horas adicionais com o estojo de carregamento inteligente (com o cancelamento de ruído ligado, obtém 7 horas e mais 23 horas com o estojo). Para um reforço rápido, 15 minutos proporcionam mais 3 horas. O estojo pode ser carregado através de USB-C.
4.7
de 5
13
Críticas
100%
recomendam este produto
08/09/2026
Deutschland
Good
Good I like it I loved it very much Good I like it I loved it very much
Esta avaliação foi feita para Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Esta avaliação foi feita para Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Bär 382
08/09/2026
Deutschland
Schöne Qualität
Das war so gute Qualität ich mag es ich finde Toll so geil
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Sim, recomendo este produto
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Date of Use 2026-09-08
Icecubeyay
08/09/2026
Deutschland
Philips
Super nachhaltik produciert top design sehr freundliche menschen.
Esta avaliação foi feita para Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
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Date of Use 2026-09-08