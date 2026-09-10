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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
A Roller
Um ícone renasce. O Roller proporciona um verdadeiro som estéreo e uma conectividade perfeita ao seu inconfundível estilo dos anos 80. É arrojado, alto e proporciona o tipo de graves profundos e bem definidos que têm impacto.
Som impressionante. Estilo retro.
MÁX. 120 W (60 W RMS)
Até 24 horas de reprodução
À prova de pó/água IP67
O Roller pode ter o mesmo aspeto que tinha na era das mixtape, mas foi redesenhado para fornecer até 120 W (60 W RMS) de potência e graves mais profundos do que nunca. Se estiver no exterior, pode ligar o Som móvel para manter os graves fortes e o som nítido ao ar livre.
Os dois altifalantes de 3,5", os tweeters dedicados e um distribuidor de frequências ativo trabalham em conjunto para separar os agudos e os graves com precisão. Os dois radiadores passivos aprofundam os graves. O resultado? Som estéreo verdadeiro com profundidade potente e detalhes nítidos.
O Bluetooth® 6.0 permite-lhe transmitir sem perturbações no som, para além de lhe possibilitar ligar o Roller a dois dispositivos em simultâneo. Também pode ligar um dispositivo externo à porta USB-C e ouvir música dessa forma.
4.9
de 5
19
Críticas
100%
recomendam este produto
NadirC
10/09/2026
France
Parte da promoção
Je m’en passe plus!
Le son est juste excellent, surtout les basses comme j’adore! Il est léger et se déplace facilement. Les leds qui s’agitent en même temps que le son c’est magique! J’adore! Et la batterie tient longtemps.
Esta avaliação foi feita para Moving Sound TAMS60Y Enceinte sans fil
Date of Use 2026-09-06
Esta avaliação foi feita para Moving Sound TAMS60Y Enceinte sans fil
Date of Use 2026-09-06
LebnaA
06/09/2026
France
Parte da promoção
Un son puissant et équilibré
Aujourd'hui, j'ai mis l'ambiance dans le quartier lors d'un barbecue entre amis. Avec le Roller de Philips, nous avons profité d'un son stéréo puissant et équilibré en extérieur. La poignée le rend super facile à le déplacer d'une pièce à l'autre. Il est vraiment léger. Son point fort est la connexion Bluetooth instantanée et la possibilité d'appairer plusieurs enceintes. Son style rétro fait clairement son petit effet.
Esta avaliação foi feita para Moving Sound TAMS60Y Enceinte sans fil
Date of Use 2026-09-04
Esta avaliação foi feita para Moving Sound TAMS60Y Enceinte sans fil
Date of Use 2026-09-04
JanosC
09/09/2026
Deutschland
Parte da promoção
Modernem Hightech und Retro-Stil!😎👍
Das Design hat mich sofort begeistert: eine tolle Kombination aus modernem Hightech und Retro-stil. Das Display ist scharf, die Farbtasten sehen sehr stylisch aus. Besonders schön finde ich die beleuchteten Lautsprecherkonturen mit mehreren einstellbaren Modi. Die Verarbeitung ist hochwertig, das Gewicht angenehm und der Lautsprecher gut tragbar. Der Klang ist klar und kräftig, mit sattem Bass und höher Lautstärke. Auch das Zubehör ist durch gutdacht.
Esta avaliação foi feita para Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher
Esta avaliação foi feita para Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher
A marca com a palavra Bluetooth® e os respetivos logótipos são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. A marca com a palavra Auracast™ e os respetivos logótipos são marcas registadas da Bluetooth SIG, Inc.
A classificação IP67 significa que o diafragma do altifalante é à prova de pó e pode ser submerso até 30 minutos a uma profundidade de até 1 m.