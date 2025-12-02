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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
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Espetáculo de luzes LED
Bass+ e Auracast™
20 horas de reprodução
Fita para o pulso e resistente a salpicos
Esta coluna portátil compacta é potente para o seu tamanho, com 20 W máx. (10 W RMS) de som rico. Os radiadores passivos duplos e a nossa tecnologia exclusiva Bass+ mantêm os graves profundos, mesmo que esteja a ouvir com volumes mais baixos. Tem também um microfone incorporado, por isso, se receber uma chamada, pode atendê-la no modo mãos-livres.
Com até 20 horas de reprodução com um único carregamento, pode ouvir música durante todo o dia e até à noite. A fita para o pulso prática facilita o transporte desta coluna e a construção IPX5 resistente a salpicos protege contra a chuva e derrames. Um carregamento de 30 minutos proporciona 5 horas de reprodução e um carregamento completo demora cerca de 2,5 horas.
Tem as listas de reprodução prontas? O Bluetooth® 5.4 proporciona uma ligação estável para uma transmissão contínua. A tecnologia multiponto permite-lhe ligar dois dispositivos Bluetooth® em simultâneo. Também pode ligar um leitor de música portátil ou uma unidade de armazenamento à porta USB-A da coluna.
4.8
de 5
8
Críticas
100%
recomendam este produto
Cazt
02/12/2025
United Kingdom
Great Bluetooth Speaker
I am really impressed with this Bluetooth speaker, it’s really lightweight and is easy to carry using the handle provided. The sound is really good and I love that it lights up with different colours. It is ideal for home, holidays or days out. It is easy to connect to devices but I have found that you have to disconnect to use in different ones. Overall really happy with the speaker.
Pontos positivos
Lightweight great sound
Pontos negativos
Trouble connecting to different devices without having to keep disconnecting from others
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS2000B Wireless speaker
Date of Use 2025-11-02
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS2000B Wireless speaker
Date of Use 2025-11-02
Wioleta992
26/11/2025
United Kingdom
Great speaker
Very Nice quality speaker looks high quality and the sound is great, very good r For travelling and keep battery Life long
Pontos positivos
Quality
Pontos negativos
Battery life
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS2000B Wireless speaker
Date of Use 2024-10-26
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS2000B Wireless speaker
Date of Use 2024-10-26
Ohdorian
14/12/2025
Italia
Ottimo sound
Ottimo altoparlante, sto provando questo altoparlante da circa un mese e mi piace tantissimo ha un sound molto potente per le sue dimensioni, bassi bilanciati benissimo e inoltre è molto semplice da collegare con bluetooth e cosa gradita il fatto che non perde il segnale, ha degli altoparlanti potenti e chiari con delle luci che puoi cambiare manualmente o disattivare molto rilassanti
Pontos positivos
Sound potente
Pontos negativos
Nulla
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS2000B Altoparlante wireless
Date of Use 2024-11-14
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS2000B Altoparlante wireless
Date of Use 2024-11-14
A marca com a palavra Bluetooth® e os respetivos logótipos são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. A marca com a palavra Auracast™ e os respetivos logótipos são marcas registadas da Bluetooth SIG, Inc.
A classificação IPX5 significa que a coluna está protegida contra jatos de água.