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Auriculares True Wireless

TAT1207BK/00

2.3
| (12) Críticas

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto
Pegar e sair
Pegar, ligar e sair! Estes fantásticos auscultadores True Wireless são fornecidos com um estojo de carregamento extremamente pequeno que cabe facilmente no seu bolso para fornecer som fiável e cómodo onde quer que vá. Resistência a salpicos e transpiração IPX4, e até 18 horas de reprodução!
Ver todos os benefícios

Pegar e sair

  • Auriculares com um ajuste confortável

  • Estojo de carreg. extremamente pequeno

  • Resistência salpicos/transpiração IPX4

  • Até 18 horas de reprodução

Adaptação segura e confortável à orelha

Adaptação segura e confortável à orelha

Estes auriculares confortáveis encaixam de forma segura nos canais auditivos, criando um isolamento perfeito que diminui o ruído externo. Ouça cada batida e palavra! Desfrute de um conforto autêntico com três tamanhos de almofadas em silicone amovíveis.

Estojo de carregamento USB-C extremamente pequeno

Estojo de carregamento USB-C extremamente pequeno

Este estojo extremamente pequeno fornece uma verdadeira potência num formato muito pequeno. Totalmente carregados, os auscultadores proporcionam 6 horas de reprodução e um estojo totalmente carregado adiciona mais 12 horas. Para um carregamento rápido, carregue os seus auscultadores durante 15 minutos e obtenha uma hora adicional!

Resistência salpicos e transpiração IPX4

Resistência salpicos e transpiração IPX4

A classificação IPX4 e os diafragmas potentes de 6 mm permitem desfrutar de um som excelente em todas as condições climatéricas! Os auscultadores são resistentes a salpicos e podem suportar mais do que um pouco de suor e chuva, pelo que não precisa de se preocupar se começar a chover.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.3

de 5

12

Críticas

4

31/05/2023

United Kingdom

United Kingdom

The battery lasts forever.

All all recommendations! I am to happy with this product. The best thing is the battery. Bass is very good, as sound quality in general.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT1207BK True Wireless Headphones

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT1207BK True Wireless Headphones

21/07/2022

United Kingdom

United Kingdom

The product has good outside noises resistant

I got these for gift. I was listening music while cleaning my apartment. These earbuds are so good I was vacuuming the floors and didn't hear the vacuum cleaner wasn't turned on while time LOL. Very good I am happy with those. Only thing is they are maybe not loud enough, but it's good for ears anyway.

Pontos positivos

Noise resistant

Pontos negativos

Low high volume

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Esta avaliação foi feita para TAT1207WT True Wireless Headphones

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16/07/2025

Sverige

Sverige

Hållbara

Fantastiskt hållbara. Jag råkade köra en av lurarna i tvättmaskinen. Den fungerar fortfarande lika bra, bara en laddning behövdes. Det är också ett helt ok ljud för det billiga priset.

Pontos positivos

Hållbara

Pontos negativos

Lite "klumpiga" i örat

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Esta avaliação foi feita para TAT1207BK True Wireless-hörlurar

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