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TAT1300BK/00
Auriculares pequenos. Excelente valor.
Som natural. Graves dinâmicos.
Estojo de carregamento de bolso
Almofadas SecureFit confortáveis
As almofadas texturizadas SecureFit proporcionam-lhe um ajuste mais leve e confortável, ao mesmo tempo que criam uma boa vedação para um som ainda melhor. As funcionalidades como o Dynamic Bass permitem-lhe desfrutar de todo o poder das suas músicas favoritas, mesmo que esteja a ouvir com o volume baixo.
A compatibilidade com os mais recentes dispositivos Bluetooth® 6.0 permite-lhe transmitir sem perturbações no som, para além de lhe possibilitar ligar-se a dois dispositivos em simultâneo. O Microsoft Swift Pair também é suportado.
O estojo de carregamento pequeno cabe facilmente num bolso. Também pode prender uma correia ao orifício e pendurar o estojo no seu saco ou na presilha do cinto. O modo mono permite-lhe utilizar um dos auriculares enquanto o outro carrega.
Críticas
A correia não está incluída na embalagem.