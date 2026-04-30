Som incrível dos auriculares minúsculos que se adaptam na perfeição

As almofadas texturizadas SecureFit proporcionam-lhe um ajuste mais leve e confortável, ao mesmo tempo que criam uma boa vedação para um som ainda melhor. As funcionalidades como o Dynamic Bass permitem-lhe desfrutar de todo o poder das suas músicas favoritas, mesmo que esteja a ouvir com o volume baixo.