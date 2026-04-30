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TAT2100WT/00
Disponível em
Auriculares pequenos. Ajuste confortável
Som natural. Graves dinâmicos.
Tecnologia de 4 microfones
Estojo de carregamento de bolso
As almofadas texturizadas SecureFit proporcionam-lhe um ajuste mais leve e confortável, ao mesmo tempo que criam uma boa vedação para um som ainda melhor. As funcionalidades como o Dynamic Bass permitem-lhe desfrutar de todo o poder das suas músicas favoritas, mesmo que esteja a ouvir com o volume baixo.
A compatibilidade com os mais recentes dispositivos Bluetooth® 6.0 permite-lhe transmitir sem perturbações no som, para além de lhe possibilitar ligar-se a dois dispositivos em simultâneo. O Google Fast Pair e o Microsoft Swift Pair também são suportados.
Estes auscultadores dispõem de uma configuração de quatro microfones, e dois desses microfones, juntamente com um algoritmo de redução de ruído de IA, combinam-se para lhe proporcionar chamadas extremamente nítidas. Mesmo que esteja num café movimentado, a sua voz será claramente ouvida e a pessoa com quem está a falar não se vai distrair com o que se passa à sua volta.
Críticas